Amat, tutti i concerti annullati nelle Marche Anche il settore culturale paga il Coronavirus

Un concerto annullato, due rinviati e cinque (al momento) confermati per TAM Tutta un’Altra Musica.

A fare il punto della situazione è Giambattista Tofoni, che insieme al suo staff è in queste ore al lavoro per recuperare – dove possibile – gli eventi calendarizzati.

“Stiamo tutti vivendo una situazione molto complicata e nessun settore è esente da pesanti ripercussioni – commenta -. Quello della cultura, in particolare, ha risentito immediatamente delle scelte, giuste e legittime, del Governo nazionale e a cascata delle varie Regioni. Consapevoli dei rischi per la salute, abbiamo seguito scrupolosamente tutte le indicazioni e ci siamo subito adoperati per recuperare in altre date gli eventi per i quali è stato possibile farlo”.

Al momento TAM ha stabilito il rinvio al 22 aprile del concerto dei Calibro 35 al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio.

“Vogliamo ringraziare la band ed il loro management per la grande disponibilità dimostrata, così come tutti gli altri artisti con i quali stiamo valutando il da farsi. Sicuramente, passata l’emergenza, torneremo a condividere con il nostro pubblico performance musicali e progetti di altissimo livello”.

L’invito è quello di seguire tutti gli aggiornamenti, che verranno tempestivamente pubblicati sia sul sito che sui profili e sulle pagine social di TAM.

I CONCERTI ANNULLATI

Domenica 15 marzo

ore 17:15 Montegranaro (FM) Teatro La Perla

FABRIZIO MELONI & QUARTETTO ADORNO

I CONCERTI RECUPERATI

Mercoledì 22 aprile

ore 21.30 Porto Sant’Elpidio (FM) Teatro delle Api

CALIBRO 35

Data da destinarsi

Macerata Teatro Lauro Rossi

DANIELE DI BONAVENTURA BAND’UNION “GAROFANI ROSSI”

I CONCERTI ATTUALMENTE CONFERMATI

Domenica 5 aprile

ore 17.15 Montegranaro (FM) Teatro La Perla

FRANCESCO DI ROSA / ORCHESTRA DI FIATI DI ANCONA / MIRCO BARANI

Domenica 5 aprile

ore 17.30 Macerata Teatro Lauro Rossi

SERGIO CAMMARIERE “PIANO SOLO”

Sabato 18 Aprile 2020

ore 21:15 Altidona (FM) – Accademia Malibran – Sala Colonna

KENTO HIROTA/HERI HAMAKAWA

Giovedì 23 aprile

ore 21.30 Civitanova Alta (MC) Teatro Annibal Caro

LEE RANALDO & RAUL REFREE

Mercoledì 6 maggio

ore 21.30 Fermo Teatro dell’Aquila

FRANCESCO BIANCONI

Venerdì 15 maggio

ore 21.30 Porto Sant’Elpidio (FM) Teatro delle Api

TOSCA | MORABEZA EUROPEAN TOUR 2020