Regione Marche, Coronavirus: emanate le linee guida Il video del presidente Ceriscioli spiega l'applicazione delle misture varate dal Governo

29 Letture Cronaca

E’ stata pubblicata dalla Regione Marche la circolare esplicativa riguardante le misure urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus.



In relazione ai Dpcm emanati e alle faq del Governo, la circolare in particolare riprende, specificandoli, i punti più rilevanti, tra i quali: spostamenti, salute e rispetto della quarantena, nidi, scuole e università, centri anziani, disabili e centri diurni (anche a seguito delle ordinanze regionali, servizi a persone anziane e fragili, ristoranti, bar, pizzerie, gastronomie e pizzerie da asporto, strutture turistiche e ricettive, centri estetici, parrucchieri e barbieri, chiusura medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi, apertura farmacie, parafarmacie e punti vendita generi alimentare, sospensione delle cerimonie civili e religioso, sospensione palestre, piscine e centri sportivi, sospensione concorsi.