Marche, salgono a 394 i tamponi positivi 13esimo decesso: si tratta di un uomo di 94 anni ricoverato all’ospedale di Marche Nord.

Nuovo decesso correlato al Coronavirus. A divulgarlo il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria) nella mattina del 10 marzo. Si tratterebbe di un paziente uomo di 94 anni ricoverato all’ospedale di Marche Nord. Salgono a 394 i tamponi positivi.



Sono quindi 61 i nuovi casi a fronte di 1.437 tamponi effettuati. I pazienti positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono saliti a 296, nella provincia di Ancona sono 81, a Macerata sono 11 ed a Fermo sono 6; zero casi ad Ascoli Piceno.

Dei 394 casi positivi, 54 sono ricoverati in Terapia Intensiva, 156 sono ricoverati in altri reparti. Dei 54 in Terapia Intensiva, 21 sono ricoverati a Pesaro Marche Nord, 7 a Fano Marche Nord, 9 ad Ancona Torrette, 5 a Fermo, 2 a San Benedetto del Tronto, 1 a Civitanova, 1 a Urbino e 4 a Jesi, 2 all’Inrca e 2 a Camerino.

I casi in isolamento domiciliare sono saliti a a 1.744, tra cui 298 operatori sanitari.