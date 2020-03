Coronavirus: dodici in tutto i decessi nelle Marche, cinque nella giornata del 9 marzo Tre le morti in mattinata, altre due nel pomeriggio. Tra i 73 e gli 87 anni, provenivano tutti da Marche Nord

Il Gores ha trasmesso l’aggiornamento della situazione Coronavirus delle Marche alle ore 10 del 9 marzo, registrando in mattinata tre nuovi decessi: si tratta di due uomini ottantesettenni e di una donna di 73 anni tutti di Marche Nord.

Aggiornamento delle ore 19,00: il Gores ha comunicato che le persone decedute salgono a 12. Le ultime due persone di cui è stato registrato il decesso nella giornata del 9 marzo sono una donna di 80 anni e un uomo di 87 anni, entrambi provenienti da Marche Nord.

I pazienti positivi nella provincia di Pesaro Urbino, stando sempre al bollettino delle ore 10, sono saliti a 246, nella provincia di Ancona sono 63, nella provincia di Macerata sono 9 e nella provincia di Fermo sono 5, Ascoli Piceno 0.

Dei 323 positivi, 47 sono ricoverati in Terapia Intensiva, 136 sono ricoverati in altri reparti. Dei 47 in Terapia Intensiva, 18 sono ricoverati a Pesaro Marche Nord, 7 a Fano Marche Nord, 8 ad Ancona Torrette, 5 a Fermo, 2 a San Benedetto del Tronto, 1 a Civitanova, 1 a Urbino e 3 a Jesi, 2 all’Inrca. A Senigallia sono sei le persone ricoverata in condizioni non gravi.