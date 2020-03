Termoarredo, funzionalità ed eleganza in bagno Le caratteristiche principali dei termoarredo e le principali tipologie

42 Letture Vetrina Aziende

Spesso e volentieri, negli ultimi tempi, si sente parlare di termoarredo da inserire in bagno. Ebbene, si può considerare un vero e proprio mix tra soluzioni avanzate e sviluppo tecnologico: in realtà, stiamo facendo riferimento a quella che si può considerare la nuova generazione rispetto ai radiatori e ai termosifoni.

Un elemento di termoarredo si caratterizza per essere in grado di garantire il riscaldamento dell’ambiente in cui viene collocato e, al tempo stesso, riesce a offrire un impatto estetico di tutto rispetto. In questo senso, nelle case dallo stile moderne si punta sempre più spesso su un elemento di termoarredo, perché può essere accostato praticamente a qualsiasi linea estetica.

Le caratteristiche principali dei termoarredo

Un termoarredo non è altro che un particolare radiatore che presenta delle dimensioni notevolmente ridotte in confronto a quelli tradizionali. Il principale impiego è, quindi, di termosifone, ma diventando un vero e proprio elemento di design all’interno di un’abitazione. L’aspetto maggiormente facile da riconoscere è quella a forma di scaletta, con dei tubi paralleli che si sviluppano in linea orizzontale.

In bagno i termoarredi vengono usati piuttosto di frequente, ma è chiaro che si possano impiegare anche in tanti altri ambienti di una casa. La funzionalità primaria, quindi, è quella di riscaldare una determinata stanza della casa, ma non si deve sottovalutare come i termoarredo possono essere sfruttati anche come validissimi radiatori scaldasalviette.

Infatti, è sufficiente poggiarci sopra degli asciugamani piuttosto che un telo da bagno e, in poco tempo, questi ultimi si asciugheranno. Un sistema molto pratico per evitare di creare umidità in bagno per colpa degli asciugamani che rimangono bagnati per tutto il giorno.

È chiaro, quindi, che l’ingombro estremamente ridotto è il principale punto di forza di qualsiasi termoarredo. In questo modo, si può installare in via decisamente semplice in qualsiasi ambiente, a maggior ragione in bagno e nelle stanze di dimensioni più limitate.

Le principali tipologie di termoarredo

In commercio, basta dare un’occhiata ai prezzi dei termoarredo per bagno, di modelli ce ne sono tantissimi. Esistono numerose aziende specializzate che si occupano proprio della creazione di queste particolari tipologie di radiatori caratterizzate da forme decisamente all’avanguardia, in grado di sprigionare una linea estetica che non ha assolutamente rivali.

I modelli maggiormente diffusi sul mercato si possono suddividere in quattro categorie: stiamo facendo riferimento ai termoarredi tradizionali bianchi dritti o curvi, quelli tradizionali cromati, sempre dritti oppure curvi, i modelli di termoarredo design e, infine, quelli elettrici. È chiaro che, nelle prime due categorie, si tratta di modelli particolarmente semplici, caratterizzati da una finitura estetica neutra che si può affiancare davvero ad ogni tipologia di mobile e con ogni tipo di tonalità.

I termoarredo design si differenziano chiaramente per avere un impatto molto importante dal punto di vista estetico. In commercio ci sono modelli caratterizzati da forme veramente strane e sinuose, che riescono a svolgere la doppia funzionalità di elemento d’arredo e di sistema di riscaldamento, senza però lasciare da parte il design.

È facile notare come questi modelli abbandonino per una volta le linee classiche, che lasciano spazio alle spirali sinuose e decisamente al passo con i tempi composizioni a vela. In questi casi, spesso gli attacchi sono posti ai lati oppure sono collocati esattamente dietro uno specchio veramente di grande impatto.

Infine, ci sono i termoarredo elettrici: si tratta della soluzione migliore su cui puntare per tutti coloro che, all’interno della propria abitazione non possono contare sulla presenza di un impianto di riscaldamento a cui collegarsi. Quindi, questo particolare tipo di radiatore si caratterizza per funzionare anche senza attaccarsi all’impianto di riscaldamento, ma si può collocare in ogni angolo della casa, visto che è sufficiente che venga posizionato nei pressi di una presa di corrente elettrica.