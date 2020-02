La festa della Reyer Venezia, la festa di Pesaro e le Marche La Coppa Italia va ai veneti. Grande successo di pubblico con appassionati da tutta la Regione

Una bella edizione della Coppa Italia si chiude col primo storico successo della Reyer Venezia, che pur campione d’Italia in carica, arrivava alla Final Eight di Pesaro da ottava e ultima testa di serie.



Ma dopo aver battuto Virtus Bologna e Milano nei quarti e in semifinale, domenica 16 febbraio è arrivato anche il successo contro Brindisi, per 73-67 dopo una gara sempre condotta anche con 13 punti di margine.

Successo per la Reyer e successo per Pesaro, che in quatto giorni ha ospitato circa 32.000 spettatori (oltre 9.700 quelli della finale), ricandidandosi già per l’edizione del 2021.

E c’è un po’ di Pesaro anche nell’MVP: miglior giocatore è stato eletto infatti Austin Daye, ex Vuelle Pesaro e figlio di un altro indimenticato campione “pesarese”, Darren.

Foto tratta dalla pagina facebook della Legabasket