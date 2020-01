Grande successo per il “Trofeo Miglior Allievo Istituto Alberghiero” Al primo posto in Giacomo Carnali; sul podio anche Francesco Corazza e Andrea Miani

Si è svolto all’Istituto Alberghero di Loreto la selezione per il concorso “Trofeo Miglior Allievo Istituto Alberghiero”.



Il vincitore Regionale parteciperà alla finale con i finalisti delle altre regioni d’Italia che si terrà durante i Campionati della Cucina Italiana a Rimini sabato 15 febbraio.

I giovani studenti Marinelli Geremia (Pesaro), Falcioni Nicolò (Pesaro), Elia Filippini (Cingoli), Carnali Giacomo (Senigallia), Corazza Federico (Sant’Elpidio a Mare), Di Monte Anthony (Loreto), Andrea Miani (Loreto), sono stati selezionati da una giuria competente e di alto profilo composta dalla Chef Debora Fantini giudice Nazionale della World Chef e componente della Nazionale Italiana Cuochi e dallo chef Paolo Antinori già Coach della Nazionale Italiana Cuochi under 21 e attuale chef Ginevra Restaurant. Si è classificato al primo posto in Giacomo Carnali (Senigallia) con il piatto “Uovo e Tonno in stile giapponese”. Al secondo posto Francesco Corazza (Sant’Elpidio a Mare), al terzo posto Andrea Miani (Loreto).