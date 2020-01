Terremoto nell’Ordine degli Avvocati Rassegnano le dimissioni Marina Magistrelli, Paolo Speciale e Donatella Baleani

In data 20 gennaio gli avvocati Marina Magistrelli, Paolo Speciale e Donatella Baleani hanno rassegnato le proprie dimissioni da consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.



“Dimissioni inaspettate– dice il presidente Maurizio Miranda – a ragione delle quali attendiamo spiegazioni che vadano al di là delle generiche motivazioni addotte”.

“Dispiace la decisione di colleghi – ha aggiunto l’avv. Miranda – che in questi mesi si sono distinti per l’impegno profuso e del quale non posso che ringraziarli. Evidentemente è frutto di un celato malumore. Dispiace anche per il momento delicato che sta attraversando l’Avvocatura tutta, non solo in sede locale, e che avrebbe bisogno di unità e di avere a disposizione tutte le energie migliori per affrontare le sfide che i temi sul tavolo ci costringono ad affrontare quotidianamente a partire dalla carenza di personale a disposizione della Procura, la riforma della prescrizione, le difficoltà crescenti per tutti gli avvocati, soprattutto i più giovani, a svolgere la propria attività”.

A seguito delle dimissioni, a scorrimento verranno chiamati a ricoprire la carica di consigliere i tre candidati, tra i non eletti, che avevano ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni dello scorso 13 aprile. I dimissionari avevano incarichi di responsabilità in seno al consiglio dell’Ordine che dovranno essere riassegnati.