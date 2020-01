“Due ministri per Fieramonti? Non ci siamo” Sbam Marche perplessa sulla scelta del governo Conte

54 Letture Politica

“Al posto di Fioramonti due ministri? Tanta tattica e poca sostanza!” – commenta così Angelica Brescini, Coordinatore SBAM Marche, la scelta di Conte di suddividere, dopo l’ultima gestione di Fioramonti, il MIUR in due distinti dicasteri.



“Non possiamo che essere perplessi – spiega Matteo Da Rin, presidente di SBAM – della decisione di Conte. I vincoli di bilancio imposti al nostro Paese sono evidenti e la nostra preoccupazione è che i due ministeri, più che collaborare, possano entrare in conflitto per le poche risorse che anche questo governo ha intenzione di investire nell’Istruzione.

I più svantaggiati? Probabilmente saranno proprio gli studenti delle superiori che, non potendo esprimere il loro giudizio sulle iniziative scolastiche del governo attraverso il voto, saranno, se non negli spot elettorali, considerati come ultima ruota carro nell’agenda di governo”.