Marche, turismo: 5 nuovi spot con Vincenzo Nibali Il 2020, secondo la Regione, sarà l'anno del cicloturismo nelle Marche "paradiso del bike"

“Ciao sono Vincenzo Nibali, da quando ho scoperto le Marche amo visitarle, naturalmente in bicicletta…“. Il campione di ciclismo protagonista di cinque nuovi spot girati per promuovere le Marche, che andranno in onda in queste settimane in tv.



Il 2020, secondo la Regione, sarà l’anno del cicloturismo nelle Marche “paradiso del bike”. Mentre si susseguono immagini del campione che attraversa varie location da Pesaro ad Ascoli, da Urbino a Macerata, fino alla riviera del Cònero, tra natura e città d’arte, Nibali ‘declama’ le bellezze del territorio.

“Se amate la bellezza incontaminata e le gloriose città d’arte questa è la regione per voi – spiega il campione nel primo degli spot – perché non vi chiede di scegliere. “il ciclista lungo i percorsi trova tutto quello di cui ha bisogno: itinerari, servizi specializzati e soprattutto l’accoglienza autentica e genuina“. “La mia fuga – conclude Nibali – sono le Marche, il paradiso del bike“.