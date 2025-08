“Il Parco Regionale del Conero diventerà Parco Nazionale” L'annuncio è stato dato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani

172 Letture Cronaca

“Il Governo ha deciso che il Parco Regionale del Conero diventerà Parco nazionale”. Con queste parole pronunciate alla Mole Vanvitelliana di Ancona Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Esteri ha fugato gli ultimi dubbi circa l’iter avviato quasi due anni fa.

Tra i più emozionati e soddisfatti Luigi Conte Presidente del Parco Regionale del Conero. “Sentire l’On Tajani dire queste parole davanti a oltre 1.000 persone e per di più ad Ancona è stata, lo confesso, una grande emozione – ha detto – perché toglie gli ultimi dubbi circa il completamente di un iter avviato grazie all’idea del mio predecessore oggi sindaco di Ancona Avv. Daniele Silvetti”.

Nel corso della scorsa settimana dopo la prima votazione del testo base e l’audizione in Commissione Ambiente della Camera, è attesa per i prossimi giorni l’approvazione definitiva e poi il passaggio in Senato dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

A chi ritiene che la mossa sia elettorale in vista delle elezioni regionali, Luigi Conte ricorda che “l’iter è partito un paio d’anni fa e, dopo circa un anno di gestazione e di interlocuzioni con gli stakeholder del territorio, nel luglio 2024 c’è stata la presentazione della proposta di legge. A distanza di un anno si è trovata la sintesi tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento di maggioranza e opposizione, testo che riprende per larghi tratti la proposta di legge del 2015 che fu avversata in primis proprio da forze locali. Oggi ci sono le condizioni sia a livello parlamentare, regionale e delle amministrazioni locali per portare a casa un risultato storico che significherà avere risorse che ricadranno sul territorio per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione delle sue eccellenze e per proseguire quel percorso che questo consiglio direttivo ha sempre perseguito con azioni concrete per semplificare il regolamento e rendere il Parco sempre più amico dei cittadini e non un “signor No”.

“Quel che tengo a ribadire – conclude Luigi Conte – è che i pochi scettici che utilizzano i social per svilire o dileggiare un risultato che, quando sarà raggiunto, sarà a vantaggio di tutto il territorio e per tutto il territorio e non solo di qualcuno, spero si ricredano e vadano a vedere i benefici laddove già insiste un Parco nazionale abbandonando un ambientalismo ideologico antistorico di cui francamente non c’è proprio bisogno”.

da: Ente Parco Regionale del Conero