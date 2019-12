Marche, meteo: un Capodanno freddo ma con il cielo sereno Le Previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile

A Capodanno il cielo sulle Marche si presenterà sereno o poco nuvoloso. È quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro

funzionale della protezione civile regionale che nel dettaglio ha fornito sul proprio portale web le previsioni fino al 31

dicembre, elaborando anche la tendenza per i primi giorni del nuovo anno.

In arrivo una nuvolosità irregolare dal mare nel settore centro meridionale della regione che tenderà però a diradarsi per le ultime ore del 2019. Sul fronte delle precipitazioni sono possibili isolati e brevi piovaschi, che sui rilievi appenninici potrebbero assumere anche carattere nevoso.

I fenomeni andranno ad attenuarsi lasciando il posto a cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Previste gelate nei fondovalle. Le

temperature sono date, infatti, in diminuzione nei prossimi due giorni quando le minime, stando sempre alle previsioni

Prociv, potrebbero scendere fino a 7 gradi sotto zero sul monte Prata e -6 sul monte Bove sud. Sotto lo zero anche a

Fabriano (-2), Montemonaco (-2), Pintura di Bolognola (-4).