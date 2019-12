Ricevuta in Regione Assunta Legnante, “ambasciatrice delle Marche” Una campionessa dentro e fuori dalla pedana

120 Letture Sport

Campionessa assoluta nello sport e nella vita, Assunta Legnante “orgogliosa e felice di essere ormai marchigiana” è stata ricevuta il 4 dicembre dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.



“E’ l’ambasciatrice della nostra Regione nel mondo, grandissima campionessa dal palmares inimitabile che ci rende davvero orgogliosi – ha detto il presidente – Un esempio per tutti, interpreta lo sport come meraviglioso strumento che supera le barriere e ci permette di vivere in una comunità fondata su valori straordinari”.

“Ho raggiunto questi risultati grazie alla cultura sportiva delle Marche” ha detto Legnante con il suo grande spirito non si è mai arresa “perché bisogna continuare a vivere e sorridere nonostante le difficoltà della vita”.

La lanciatrice napoletana non vedente, classe ’78, atleta della società Anthropos di Civitanova Marche, è una delle figure più vincenti dello sport paralimpico mondiale.

Assunta Legnante, nata a Frattamaggiore (Napoli) nel 1978, risiede nelle Marche dal 2002 (prima ad Ascoli Piceno, poi a Potenza Picena ed ora a Civitanova Marche).

Già atleta Olimpica con ottimi risultati in carriera:

– argento nel Getto del Peso ai Campionati Europei Indoor 2002

– oro nel Getto del Peso ai Campionati Europei Indoor 2007

– capitana della nazionale Italiana agli Europei 2007

– partecipa alle Olimpiadi di Pechino del 2008

Nel 2009 termina la sua carriera per l’aggravarsi dei problemi visivi: nel 2012 torna in pedana nel mondo dell’atletica paralimpica e si tessera con l’Anthropos.

– nel 2012 vince l’oro Paralimpico nel Getto del Peso a Londra

– nel 2013 vince l’oro Mondiale nel Getto del Peso a Lione

– nel 2014 vince l’oro Europeo nel Getto del Peso a Swansea

– nel 2014 vince l’oro Europeo anche nel Lancio del Disco a Swansea

– nel 2015 vince l’oro Mondiale nel Getto del Peso a Doha

– nel 2016 vince l’oro Paralimpico nel Getto del Peso a Rio de Janeiro

– nel 2017 vince l’oro Mondiale nel Getto del Peso a Londra

– nel 2018 vince l’oro Europeo nel Getto del Peso a Berlino

– nel 2019 vince l’oro Mondiale nel Getto del Peso a Dubai

– nel 2019 vince l’oro Mondiale nel Lancio del Disco a Dubai

Suoi sono gli attuali Primato Mondiale nel Getto del Peso con 17,32m ed Europeo nel Lancio del Disco con 37,84m.