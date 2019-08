Il Presidente del Consiglio Mastrovincenzo sugli arresti per la tragedia di Corinaldo "Complimentarmi per questo importante risultato”

42 Letture Cronaca

“Sette giovani arrestati per la strage alla Lanterna Azzurra di #Corinaldo nel dicembre scorso. Una banda di Modena specializzata negli scippi di monili in oro in discoteca.



Sono accusati di aver spruzzato lo spray al peperoncino che poi causò la calca in cui morirono sei persone, una giovane mamma e cinque ragazzini. Poco fa ho telefonato al Colonnello Carrozza, comandante del Reparto Operativo dei #Carabinieri di Ancona, per complimentarmi per questo importante risultato”