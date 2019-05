Marche, sciopero del 17 maggio: tutti i treni garantiti L’agitazione è prevista dalle 9:00 alle 17:00, per un totale dunque di 8 ore di protesta

Sciopero generale dei trasporti di otto ore previsto per venerdì 17 maggio. A comunicarlo il sindacato Usb: i disagi saranno correlati prevalentemente per la circolazione ferroviaria, con alto tasso di rischio ritardi e soppressione di corse.



Per quanto riguarda il comparto ferroviario, l’agitazione è prevista dalle 9:00 alle 17:00, per un totale dunque di 8 ore di protesta. Trenitalia, attraverso il proprio portale ufficiale, ha sottolineato che non sono previste variazioni per i treni di Lunga Percorrenza, e ha pubblicato una lista dei convogli garantiti anche in caso di sciopero.

Per quanto riguarda il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). In questo link potete consultare l’orario dei treni garantiti nelle Marche.

Si legge sul sito di Trenitalia: “Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 17 maggio 2019 i treni potranno subire variazioni per uno sciopero nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ad eccezione della regione Piemonte.

Non sono previste variazioni per i treni di Lunga Percorrenza.

Sulle linee regionali si prevede l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Lievi variazioni potranno verificarsi anche in Piemonte.

Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria.

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Nel corso dello sciopero sarà garantito il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi.

Per informazioni è attivo il numero verde 800-892021 dalle ore 09.00 di giovedì 16 maggio alle ore 20.00 di venerdì 17 maggio.”