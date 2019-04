Sana alimentazione, recupero aree e ambiente, c’è il concorso Demetra Domande fino al 4 maggio: l'iniziativa di Consorzio Bonifica e Sena Nova si rivolge agli studenti

118 Letture Associazioni

Scade sabato 4 maggio il termine per partecipare al Gran Premio “Demetra”, un concorso organizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche in collaborazione con la Regione Marche e l’associazione culturale Sena Nova di Senigallia, con l’intento di valorizzare e premiare idee e progetti che favoriscano la tutela e la valorizzazione dell’ambiente attraverso strumenti innovativi e digitali.



In palio ci saranno ben 15.000 euro suddivisi in cinque premi (da 5.000 a 1.000 euro) che saranno riconosciuti alle scuole vincitrici e consegnati a maggio in occasione di una cerimonia finale che si terrà nei palazzi della Regione.

“Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano il triennio delle Scuole Superiori delle Marche – spiega il professor Camillo Nardini, presidente dell’associazione Sena Nova che ha ideato l’iniziativa – ed ha come titolo: “Un territorio sano per una crescita sana”. Gli studenti potranno prendere spunti interdisciplinari da vari temi e sceglierne uno tra “Ambiente e sostenibilità”, “Sana alimentazione”, “Recupero delle aree dismesse” e così via”.

Tra i criteri per la valutazione saranno presi in considerazione: efficacia innovativa, chiarezza degli obiettivi, scelta degli strumenti, replicabilità, coinvolgimento e così via (vedi bando).

Le somme in premio saranno versate alle scuole vincitrici che potranno decidere quali acquisti utili effettuare e le eventuali spese da rimborsare.

Bando e regolamento sono scaricabili sul sito del Consorzio o di Senanova.