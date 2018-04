Anci Marche ai terremotati: “capisco la frustrazione, ma noi non siamo fermi” Il presidente Mangialardi esprime solidarietà e aggiunge: "sempre a disposizione dei sindaci"

92 Letture Cronaca

Il Presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi ha espresso la solidarietà a nome dei comuni delle Marche ai sindaci ed ai cittadini:

“Siamo tutti rattristati e preoccupati dal nuovo sciame sismicoche, oltre alla scossa delle 5:11, ha proposto decine di altre repliche. Sono in contatto con i sindaci dei comuni di Muccia e Pieve Torina che mi hanno manifestato tutta la preoccupazione per la propria comunità molto turbata da questi ulteriori eventi. C’è grande preoccupazione perchè i danni toccano l’anima delle persone. Anci Marche non ha mai sospeso la propria azione a favore della risoluzione delle problematiche delle popolazioni terremotate e non più tardi di venerdì scorso, 6 aprile, nell’ultimo consiglio direttivo, abbiamo posto all’ordine del giorno l’aggiornamento sulla situazione a cose e persone e sulle azioni da proseguire. Capisco la frustrazione di chi è uscito in strada svegliato nel cuore della notte. Da parte nostra restiamo a disposizione dei colleghi sindaci che, con il solito spirito di servizio, si stanno adoperando nell’interesse della cittadinanza.”