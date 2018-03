Giornate FAI di Primavera: tutte le aperture nelle Marche per il 24 e 25 marzo 2018 Tra luoghi di maggiore interesse, il Fondo Ambiente Italiano segnala Ascoli Piceno, Fano, Ancona, Monte Vidon Combatte, Macerata

Palazzi della politica solitamente inaccessibili, aree archeologiche, borghi che custodiscono antiche tradizioni, colonie marine abbandonate, luoghi dello sport e della produzione, chiese e monumenti che svelano spazi sorprendenti.

Le aperture delle Giornate FAI di Primavera, sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, raccontano con la loro straordinaria varietà un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia. Un Paese che ritrova la propria identità in un evento festoso e rassicurante che supera gli schieramenti e fa sentire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso Paese, bene comune di ogni italiano. Le emozioni che ci uniscono sono il desiderio e la passione di scoprire le tante facce della bellezza che ci circonda: per questo il FAI invita tutti a partecipare a questa grande festa italiana, vivendo la gioia di sentirsi parte di un popolo con solide radici che in questo modo rafforza il filo che lo lega. Nessun evento collettivo è tanto ricco di entusiasmo e di tolleranza, nulla come le grandi code davanti ai nostri monumenti simboleggiano con più forza questa unione al di là dei propri convincimenti. C’è un’Italia che invita e un’Italia che partecipa: l’energia dei 50.000 volontari del FAI attraversa la Penisola da nord a sud alle isole e spinge la gente a scoprire, negli oltre 1000 i luoghi aperti al pubblico, i tanti frammenti di una stessa identità.

La manifestazione, oltre a essere un momento di incontro tra il FAI e la gente, uniti nel festeggiare e raccontare la propria storia più bella e più nobile, è anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività istituzionali del FAI.

Le Giornate sono aperte a tutti, ma un trattamento di favore viene riservato agli iscritti FAI – e a chi si iscrive durante l’evento – a chi sostiene la Fondazione con partecipazione e concretezza. A loro saranno dedicate visite esclusive,corsie preferenzialied eventi speciali, perché iscriversi al FAI è un gesto civile e al tempo stesso un beneficio: conviene a se stessi e fa bene all’Italia.

Tra le aperture più interessanti nelle Marche (a seguire elenco completo delle aperture):

Ascoli Piceno

Eremo di San Marco

Aperto al pubblico nelle Giornate FAI dopo 40 anni di chiusura per inagibilità, ora restaurato dalla Soprintendenza, l’eremo di San Marco, del XIII secolo, è la spettacolare chiesa rupestre addossata alla parete rocciosa dedicata all’Evangelista e rivolta verso Ascoli Piceno. Rifugio di anacoreti e mistici, fu retto dai priori dell’Ordine cistercense che seguivano la regola benedettina. L’edificio è un’importante testimonianza di arte e spiritualità per la città di Ascoli, completamente immerso e integrato nel paesaggio naturale che lo circonda. In stile romanico ha la facciata in conci di travertino, con due ordini di bifore, dotata di campanile. Vi si accede attraverso un ardito ponte costruito su un precipizio e una scala in travertino. All’interno due locali sovrapposti conservano tracce dei primitivi affreschi, oltre a una tomba ad arcosolio appartenente alla potente famiglia dei Tibaldeschi, come si rileva dallo stemma gentilizio sul sepolcro. Nonostante il restauro, l’eremo è destinato a restare chiuso e le Giornate FAI rappresentano un’occasione unica per scoprirlo.

Apertura: sabato e domenica 10 – 13 / 15 – 18

Fano (PU)

Ferrovia Metaurense

Normalmente inaccessibile perché dismessa, la Ferrovia Metaurense è una linea di 48,7 km che unisce Fano e Urbino, con percorso lungo la Valle del Metauro. La linea fonde due distinti tracciati storici: la tratta terminale (Fermignano-Urbino) faceva parte della Fabriano-Urbino (Ferrovie Meridionali) inaugurata nel 1898, mentre il tratto vallivo, Fano-Fermignano (Ferrovie Tranvie Padane) fu realizzato nel 1915-16. La Seconda Guerra Mondiale la distrusse completamente e la ricostruzione, ultimata nel 1956, avvenne con criteri di economia, limitandone le potenzialità. Con questi presupposti il servizio non poteva essere attraente e nel 1987 l’ultimo treno giunse a Urbino. Alla sospensione del servizio non seguì la dismissione, avvenuta nel 2011, pertanto il tracciato è rimasto ancora integro, diventando ferrovia turistica.

Apertura: domenica 10 – 12.30 / 14 – 17

Ancona

Anfiteatro romano

L’apertura dell’anfiteatro romano di Ancona in occasione delle GFP 2018 rappresenta una occasione straordinaria per scoprire un bene ancora poco conosciuto, ma tanto amato dagli anconetani. L’anfiteatro è noto fin dal 1810 quando l’Abate Antonio Leoni ne riconobbe le vestigia inglobate all’interno di strutture moderne e intraprese alcuni scavi mirati e fu fatto oggetto di indagini archeologiche già intorno al 1930 che sono proseguite fino ai giorni nostri. L’anfiteatro romano è stato realizzato nel periodo augusteo (fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.) sulla sella collinare che sovrasta il porto e la città antica di Ancona; la morfologia del pendio ha condizionato la forma dell’ellisse non perfettamente regolare con asse maggiore che misura circa 93 metri (corrispondenti alla misura romana di mezzo stadio), l’asse minore di 74 metri e l’arena di 52 metri.

Ex Ospedale psichiatrico

Con questa apertura il FAI vuole illuminare storia e architetture sorprendenti e un patrimonio verde che rendono questo affascinante luogo un tassello fondamentale della storia sociale della città. Tra il 1900 e il 1930 vengono costruiti gli stabili e annessa la colonia agricola; nel 1968 vengono progettati due nuovi padiglioni concepiti non più come carceri ma come dimore per una vita comunitaria. Dal 1976 al 1999 si ha un graduale smantellamento della struttura.

Per i due beni – Apertura:sabato: 15:00 – 18:00, domenica: 10:00 – 17:30)

Monte Vidon Corrado(FM)

Chiesa San Vito

Tutta Monte Vidon Corrado è liciniana: lo è anche la chiesa di San Vito Martire, di fondazione cinquecentesca, riedificata nel Settecento in forme neoclassiche, che conserva al suo interno la cappella barocca di San Vito e dipinti di pregio attribuiti ad Alessandro Ricci (1749-1829), il più noto esponente della famiglia di pittori fermani, e un Cristo Crocefisso sull’altare maggiore di scuola bolognese, vicino al fare pittorico del Guercino. Danneggiata dal terremoto del 2016, messa in sicurezza ma chiusa al pubblico, la chiesa sarà visitabile durante le Giornate FAI di Primavera. In quell’occasione sarà esposta una tela con Angeli attribuita alla fase giovanile di Osvaldo Licini.

Casa natale di Osvaldo Licini

La casa museo Osvaldo Licini reca le tracce del vissuto di uno dei più grandi maestri dell’astrattismo europeo e di sua moglie, la pittrice svedese Nanny Hellström. Una dimora padronale settecentesca, arredata con il mobilio originale, conserva le uniche pitture parietali dell’artista: sul soffitto sopra le scale il dipinto degli anni Quaranta con traiettorie astrali in uno spazio selenico e nella camera da letto in stile costruttivista l’Archipittura, un modulo triangolare bianco e arancio su fondo nero. Nello studio i cavalletti, i colori, i pennelli, i manifesti di mostre, la scrivania incrostata di impasti cromatici come il davanzale che si affaccia sul paesaggio collinare, fonte di ispirazione costante per l’artista. Oltre al “Ritratto della madre” del 1922 e il “Paesaggio” del 1927 donati da Silvia e Lorenzo Licini, sono esposte a rotazione opere di collezione privata.

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Macerata(MC)

Le piccole patrie: via Crescimbeni

Palazzo Floriani Carradori

Il palazzo viene costruito a partire dal 1531 da maestranze lombarde per volontà di Alessandro Floriani, mercante di San Severino, appartenente a una delle famiglie più importanti della città, resa illustre tra XVI e XVII secolo da Pompeo e Pietro Paolo Floriani, entrambi architetti ed ingegneri militari di fama europea. Pregevoli sono la sua imponente struttura cinquecentesca, attribuita all’architetto Pellegrino Tibaldi. Il palazzo si è salvato dai progetti di demolizione degli inizi del Novecento che prevedevano al suo posto un edificio postale in stile liberty. Terminato nel 1539, venne ristrutturato intorno al 1640 su progetto di Antonio da Casaccio e poi rimaneggiato nel seconda metà del ‘700. Nel 1771 il romano Giovanni Maspanni decora con scene bibliche la volta del salone del piano nobile.

Salone di Palazzo Iacoboni

Il palazzo appartenne, tra XIX e XX secolo, alla famiglia Iacoboni, originaria di Rieti, nota grazie a Giovanni Iacoboni, architetto della chiesa dell’Immacolata di Macerata. Al secondo piano presenta un salone ottocentesco con volta in camorcanna. Le pareti e la volta del salone sono decorati da grottesche e affreschi di soggetto mitologico, tra cui il tondo centrale con l’allegoria della pittura e della scrittura. Nella seconda metà del ‘900, l’edificio ospitò all’ultimo piano piano il futurista maceratese Ivo Pannaggi, che vi rimase fino al ricovero in casa di riposo.

Palazzo Narducci Boccaccio

La denominazione storica del Palazzo gli deriva dall’illustre omonima famiglia lucchese, i Narducci, appunto, imparentatisi poi con i Boccaccio di Fano – la cui presenza è documentata a Macerata fin dalla seconda metà del XVI secolo – che nel 1768 lo acquisì in proprietà. Esternamente, particolare pregio architettonico riveste il prospetto principale scandito da eleganti paraste in pietra d’Istria, con capitelli ioni e corinzi, fasce marcapiano e cornicione sagomato sempre in pietra, e duplice ordine di finestre: timpani triangolari e circolari si alternano in quelle del piano nobile. L’edificio, già rimaneggiato nel 1775 e nel 1821, fu oggetto di un consistente intervento di ristrutturazione nel 1853, su progetto di Agostino Benedettelli. Al 1881 risale invece il restauro del prospetto su via Crescimbeni. All’interno, alcuni ambienti del piano nobile conservano soffitti voltati con pregevoli decorazioni pittoriche riferibili ad artisti di quella “scuola maceratese”.

Palazzo Romani-Adami

La costruzione, ampliata dal canonico Mario Compagnoni-Burgi (o delle Stelle) per sistemarvi un ramo della famiglia, divenne proprietà dei Romani sul finire del XVII secolo. Il palazzo, sorto sull’area occupata da un bastione per la gendarmeria a guardia delle due porte d’accesso alla città, è oggetto di restauri e passaggi di proprietà sino al 1911, anno in cui la Banca Popolare vi trasferisce gli sportelli. Nel 1930 passa al Banco di Roma finché, in anni recenti, la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata non acquista l’intero edificio per destinarvi i propri uffici. Oggi è anche sede del Rettorato dell’Università di Macerata.

Per tutti i beni – Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00)

Anche quest’anno, insieme agli Apprendisti Ciceroni, in alcune località italiane ci saranno i mediatori culturali artistici, volontari d’origine straniera del progetto “FAI ponte tra culture” per favorire la partecipazione di nuovi cittadini italiani e migranti alle Giornate FAI di Primavera.

Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate saranno fruibili anche da persone con disabilità fisica.

Per l’elenco completo delle 1000 aperture è possibile consultare il sito www.giornatefai.it o telefonare al numero 02 467615366. Le versioni i-Os e Android dell’APP FAI saranno scaricabili gratuitamente dagli store di Apple e Google. Facile e intuitiva, l’app geolocalizzata riconoscerà la posizione dell’utente e indicherà la mappa dei luoghi più vicini da visitare. Invitiamo tutti a diffondere in rete la notizia di questo evento utilizzando l’hashtag #giornatefai.

Le straordinarie aperture dell’edizione 2018 di Giornate FAI di Primavera sono rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende: Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, da sette anni prezioso sostenitore dell’evento e presente con il suo Parco Sorgenti di Riardo nella lista dei luoghi visitabili nelle due giornate, sarà affiancata dalla presenza di Enel Energia, la società di Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader nel Mercato libero dell’energia, entrambe in qualità di Main Sponsor.

Si rinnova per il quinto anno consecutivo il significativo contributo di Banca Generali, realtà leader in Italia nel private banking che sarà sponsor insieme a Perfetti Van Melle con il brand Golia Herbs, presente con il suo prodotto in una selezione di aperture.

DHL Express Italy, in qualità di Logistic Partner, garantirà per il quarto anno consecutivo la movimentazione di tutti i materiali nei siti delle Giornate FAI di Primavera.

Rinnova il suo sostegno all’evento per le regioni di Marche e Abruzzo il Gruppo Gabrielli.

Si ringrazia inoltre GEDI Gruppo Editoriale per la consolidata collaborazione.

In collaborazione con la Commissione Europea nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con il Patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane e di RAI Responsabilità Sociale.

Il FAI ringrazia Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, le Istituzioni Pubbliche e Private, i privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 120 Delegazioni, agli 89 Gruppi FAI e agli 87 Gruppi FAI Giovani e ai 7500 volontari che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione rendono possibile l’evento.

I visitatori potranno avvalersi anche quest’anno di guide d’eccezione: saranno, infatti, oltre 40.000 gli Apprendisti Ciceroni®, giovani studenti che illustreranno aspetti storici e artistici dei monumenti.

ELENCO COMPLETO DELLE APERTURE NELLE MARCHE

ANCONA (AN)

Anfiteatro Romano

Piazza Anfiteatro

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 17:30

Ex Ospedale Psichiatrico *

Via Cristoforo Colombo, 106

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 17:30

Iniziative Special Sabato 24, ore 15-18 e Domenica 25, ore 10-17.30 Mostra “L’arte della follia” Domenica 25, ore 10-17.30 Concerti: “La follia in musica”

Chiesa del Gesù

Piazza Benvenuto Stracca

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 18:00

Chiesa dei Ss. Pellegrino e Teresa Agli Scalzi *

Piazza del Senato

Apertura:Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

BARBARA (AN)

Chiesa Abbaziale, Castellaro, Castello e Cassero *

Via del Castello

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

CASTELFIDARDO (AN)

Palazzo Istituto Sant’Anna, Già Palazzo Tomasini

Via Giuseppe Garibaldi, 2

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

CORINALDO (AN)

Corinaldo: Le Mura, La Guerra, La Vita *

Via Del Corso, 9

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

FABRIANO (AN)

Teatro Gentile *

Via Gentile da Fabriano,1

Apertura:Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00

FILOTTRANO (AN)

Palazzo Gasparri (Già Garampi, Già Gentiloni)

Corso del Popolo

Apertura:Sabato: 10:00 – 17:00 Domenica: 10:00 – 17:00

GENGA (AN)

Museo Speleo Paleontologico

Via fr. San Vittore Terme,1

Apertura:Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00

Ponte Romano e Terra Romanica

Via fr. San Vittore Terme,1

Apertura:Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00

JESI (AN)

Via Conti: Tra Antichi Palazzi e Nuovi Mestieri

Via Federico Conti, 3-5

Apertura:Sabato: 10:00 – 17:00 Domenica: 10:00 – 17:00

Iniziative Speciali: Venerdì 23 Visita guidata e degustazione a cura del Polo Enogastronomico delle Marche (aperta solo agli iscritti, max 50 persone) info e prenotazioni jesievallesina@gruppofai.fondoambiente.it

LORETO (AN)

Palazzo Nel Quartiere Montereale

Via Fratelli Brancondi, 16

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

ì

NUMANA (AN)

Palazzo Comunale, Ex Palazzo Vescovile e Antiquarium Statale *

Piazza del Santuario, 24

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00

OSTRA (AN)

Basilica di Santa Croce , Chiesa dei Santi Francesco e Lucia *

Corso Mazzini , 96

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

OSTRA VETERE (AN)

Chiesa del Ss. Crocifisso *

Via del SS. Crocifisso

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

SASSOFERRATO (AN)

Molino Capo del Piano

Via Marena,1

Apertura:Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00

SENIGALLIA (AN)

Senigallia, il suo porto e la fiera franca

Chiesa del Carmine *

Via Arsilli

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 15:30

Chiesa della Maddalena *

Via Cavallotti

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

L’Influenza della Fiera Franca Nell’Evoluzione del Porto *

Banchina di Levante

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Rocca Roveresca *

Piazza del Duca

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

ASCOLI PICENO (AP)

Biblioteca “G. Gabrielli” – Polo Culturale Sant’Agostino *

Corso G. Mazzini, 90

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Iniziative Speciali: “Paesaggi di Marca: Giulio Gabrielli, Osvaldo Licini, Tullio Pericoli”

Chiesa di Sant’Agostino

Piazza Sant’Agostino

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Complesso di Sant’Angelo Magno – Unicam *

Via Pacifici

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Chiesa della Ss. Annunziata – Parco della Rimembranza

Viale della Rimembranza

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Eremo di San Marco

Località Piagge

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

E’ prevista una navetta con partenza da V.le De Gasperi nei seguenti orari : 9/10/11/14/15

Galleria D’Arte Contemporanea Osvaldo Licini

Corso G.Mazzini, 90

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Chiesa di Sant’Ilario

Via Carso

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 18:00

Chiesa di Sant’Emidio Alle Grotte *

Via Carso

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

RIPATRANSONE (AP)

Duomo *

Piazza Ascanio Condivi

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Note: Le visite si interromperanno alle ore 11 per la celebrazione della S. Messa e riprenderanno alle ore 12

Chiesa di San Pastore *

Piazzale Don Adolfo Cellini, 5

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

L’accesso per portatori di disabilità fisica è in via Cellini.

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni Liceo psico-pedagogico “Mercantini – Ripatransone”

Museo Archeologico *

Piazza XX Settembre, 13

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Teatro Mercantini *

Piazza XX Settembre

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Iniziative Speciali: Nell’occasione, all’interno del teatro , su gentile concessione della BCC di Ripatransone , sarà esposto al pubblico il manoscritto originale della Spigolatrice di Sapri di L. Mercantini

Antica Farmacia Boccabianca – Lupidi *

Corso Vittorio Emanuele II

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Iniziative Speciali: Mostra fotografica Si ringrazia Marco Lanciotti

Museo Vescovile

Corso Vittorio Emanuele II

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Convento dei Frati Cappuccini *

Contrada Capo di Termini, 7

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30

FERMO (FM)

Cimitero Monumentale *

Contrada Mossa, 5

Apertura:Domenica: 10:00 – 16:00

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane “A. Caro” *

Via Leopardi, 2

Apertura:Sabato: 15:00 – 18:00) Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Chiesa di Sant’Antonio *

Viale Trento, 150

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

MONTE VIDON CORRADO (FM)

Chiesa di San Vito *

Piazza della Vittoria, 10

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Casa Natale di Osvaldo Licini *

Via Osvaldo Licini, 5

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

MONTEGIORGIO (FM)

Antico Borgo di Cerreto *

Contrada Cerreto

Apertura:Sabato: 10:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 18:00

Palazzo Zara

Cerreto di Montegiorgio, snc

Ingresso dedicato agli iscritti FAI; possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura:Sabato: 10:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 18:00

PONZANO DI FERMO (FM)

Chiesa di San Marco O di Santa Maria Mater Domini *

Strada Provinciale 66, 1

Apertura:Sabato: 10:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 18:00

Centro Storico e Museo della Cultura Popolare *

Via Garibaldi – Via Napoli

Apertura:Sabato: 10:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 18:00

MACERATA

Le piccole patrie: via Crescimbeni

Palazzo Romani-Adami

Via Crescimbeni, 30-32

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Iniziative Speciali: Visite con drammatizzazioni in costume. Gruppi di visita di 15 persone. Partenza ogni 30 minuti in via Crescimbeni 28 (ascensore Centro storico)

Palazzo Narducci Boccaccio

Via Crescimbeni, 81

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Iniziative Speciali: Gruppi di visita di 10 persone. Partenza ogni 30 minuti in via Crescimbeni 28 (ascensore Centro storico). Presso vicolo del Ponte e vicolo Viscardi, attività a tema a cura dell’IIS “Matteo Ricci” di Macerata, indirizzo Turismo, e letture teatrali a cura dell’Associazione culturale cantiereteatri di Macerata.

Palazzo Floriani Carradori

Via Crescimbeni 5

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Iniziative Speciali: Visite con drammatizzazioni in costume. Gruppi di visita di 15 persone. Partenza ogni 30 minuti in via Crescimbeni 28 (ascensore Centro storico)

Salone di Palazzo Iacoboni

Via Crescimbeni, 72

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Iniziative Speciali: Gruppi di visita di 10 persone. Partenza ogni 30 minuti in via Crescimbeni 28 (ascensore Centro storico). Presso vicolo del Ponte e vicolo Viscardi, attività a tema a cura dell’IIS “Matteo Ricci” di Macerata, indirizzo Turismo, e letture teatrali a cura dell’Associazione culturale cantiereteatri di Macerata.

MORROVALLE (MC)

Morrovalle. Attraverso leggende, miracoli, poesie e storia… un paese da scoprire.

Villa Mucchi

Via Martin Luther King, contrada Palombaretta

Ingresso dedicato agli iscritti FAI; possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Le Antiche Fonti: Fonte Maxima *

strada provinciale 10, bivio Vergini/Civitanova M., Km 13 + 284

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (

Palazzo Nada Vicoli

Piazzale San Bartolomeo, 4

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Iniziative Speciali: Sabato 24 e Domenica 25, ore 11 Rappresentazione teatrale della Compagnia Filarmonico Drammatica di Macerata.

Palazzo Roberti (Della Cencia)

Via Gioacchino Belli, 8

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Iniziative Speciali: Sabato 24 e Domenica 25, ore 12 Rappresentazione teatrale della Compagnia Filarmonico Drammatica di Macerata.

Santuario di San Francesco (Auditorium Borgo Marconi) *

Via Marconi

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Iniziative Speciali: Domenica 25, ore 18 Esibizione della Corale “G. Bonagiunta” di San Ginesio.

POLLENZA (MC)

Villa Lauri *

Contrada Santa Lucia, 45

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00

Palazzo Ricci Petrocchini

Via Ricci

Ingresso dedicato agli iscritti FAI; possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

Studio del Pittore Fabio Failla

Via Olivieri, 7

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

Laboratorio Grafico: Stamperia delle Acqueforti

Via Olivieri, 7

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00 Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

CAGLI (PU)

Palazzo Rigi Luperti e La Piazza del Seminario

Apertura:Sabato: 09:00 – 12:30 / 14:00 – 19:00 Domenica: 09:30 – 12:30 / 14:00 – 19:00

Iniziative Speciali: Esclusivamente per l’apertura del FAI la vita della contessina Rigi Luperti ordita nel Palazzo avito sarà rievocata con letture registrate ad hoc di brani del romanzo a lei dedicato da parte degli attori Pietro Biondi e Roberto Posse e con l’allestimento, in una delle sale del piano nobile, di un percorso immersivo ed emozionale dedicato agli abiti e ai gioielli Rigi Luperti a cura della società Stark Srl.

FANO (PU)

La Ferrovia Metaurense

Passaggio A Livello Km 76 + 863

Passaggio a livello KM 76 + 863

Apertura:Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:00 – 17:00

Palazzo Malatestiano

Piazza XX Settembre

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30

FERMIGNANO (PU)

La Ferrovia Metaurense

Fermignano Stazione e Casa Cantoniera della Strada Rossa

Apertura:Domenica: 10:00 – 12:30 / 14:00 – 17:00

FOSSOMBRONE (PU)

Palazzo Dedi

Vicolo Particelli, 10

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Iniziative Speciali: Sabato e domenica Visite guidate ai beni a cura dell’Arch. Marco Luzi (passeggiata con partenza alle ore 15.30 dalla Chiesa degli Zandri, poi Palazzo Dedi, infine Chiesa di Santa Lucia). L’accesso alle strutture museali comunali (Museo Archeologico e Pinacoteca Civica, Quadreria Cesarini, Chiesa di San Filippo) sarà gratuito per gli Iscritti FAI.

Chiesa di Santa Lucia

Via Roma, 119

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Chiesa di Santa Maria del Popolo O “Degli Zandri”

Via del Verziere, 3

Apertura:Sabato: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 Domenica: 10:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30

MONDOLFO (PU)

Castello di Mondolfo *

Piazza Mario del Monaco

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 09:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

PESARO (PU)

Chiesa del Nome di Dio

Via Petrucci, 21

Apertura:Sabato: 10:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30 Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:30 – 18:30

Iniziative Speciali: Sabato e domenica ore 17: Spiegazione a cura di Grazia Calegari ore 18: Concerto d’organo a cura degli allievi del Conservatorio Rossini

Palazzo Ducale *

Piazza del Popolo

Apertura:Sabato: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Domenica: 10:30 – 13:00 / 15:00 – 18:30

Visita del Piano Nobile riservata agli Iscritti FAI, su prenotazione: 3921264077.

Iniziative Speciali: Sabato ore 10.30: Momento musicale a cura degli allievi del Conservatorio Rossini ore 11: Visita guidata a cura di Elena Bacchielli ore 17: Conferenza a cura di Rodolfo Battistini “I volti dei Della Rovere a Palazzo: proposta per un itinerario iconografico” Domenica ore 10:30 Visita guidata a cura di Marcello Luchetti ore 17: Momento musicale a cura degli allievi del Conservatorio Rossini

Chiesa e Cenobio di S. Bartolo (Conventino dei Girolomini) *

Strada dei Cipressi, 1

Apertura:Sabato: 10:30 – 18:00 Domenica: 10:30 – 18:00

Iniziative Speciali: Sabato e domenica ore 9 Passeggiata guidata nel Parco con Andrea Fazi e Mario Santini Ritrovo presso parcheggio ristorante Giba’s. Arrivo al Conventino per la prima apertura delle ore 10.30. Sabato e domenica ore 10.30 Visita guidata a cura di Anna Maria Benedetti Pieretti.

PIOBBICO (PU)

Chiesa di San Pietro *

Via Brancaleoni, 5-16

Apertura:Sabato: 10:30 – 12:30 Domenica: 16:00 – 18:30

Appartamento del Leon D’Oro A Palazzo Brancaleoni

Via Brancaleoni

Apertura:Sabato: 10:30 – 12:30 Domenica: 16:00 – 18:30

Iniziative Speciali: Apecchio Sabato 10.30-12.30 e domenica 16-18.30 Passeggiata nel borgo con visite al Ponte Medioevale, la Macina del Guado, il Quartiere Ebraico, il Palazzo Ubaldini. Piobbico Sabato e domenica presso il Castello Brancaleoni Visite guidate Per Info: Daniela Rossi 3333886193 info@guideturisticheurbino.it visit@castellobrancaleoni.it Domenica, ore 17 presso il cortile di Castello Brancaleoni Esibizione del gruppo “Il Quintetto Imperfetto”.

SANT’ANGELO IN VADO (PU)

La Domus del Mito “Un Viaggio Nel Tempo” *

Via Ghibelline, 6

Apertura:Sabato: 14:30 – 17:30 Domenica: 14:30 – 17:30

Iniziative Speciali: Domenica 25 Visita a cura di Max Guerra: “I linguaggi della Domus” Iniziativa su prenotazione (Ufficio Turistico Sant’Angelo in Vado: 3423557996) Primo gruppo, ore 10 (max 40 persone) Secondo gruppo, ore 11 (max 40 persone)

SASSOCORVARO (PU)

Sant’Andrea In Strada e Borgo di Piagnano

Località Caprazzino

Apertura:Sabato: 15:30 – 18:30 Domenica: 10:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Iniziative Speciali: Domenica ore 17.30 Sant’Andrea in Strada: visita guidata a cura di Fabio Fraternali, con passeggiata fino a Piagnano ore 18.30 Nel borgo: Aperitivo a base di prodotti tipici offerto dall’Amministrazione Comunale.

URBINO (PU)

Palazzo Ivarra Ubaldini *

Via Puccinotti, 33

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30

Iniziative Speciali: Domenica ore 16 Conferenza della Dott.ssa Raffaella Marotti “Il restauratore osserva: un dipinto (1593) racconta gli strumenti dei Paciotti, una dinastia di architetti civili e militari nel Ducato di Urbino”.

Palazzo del Comune *

Via Puccinotti, 3

Apertura:Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30 Domenica: 10:30 – 12:30 / 15:00 – 18:30

Iniziative Speciali: Sabato ore 11 Visita guidata a cura della Dott.ssa Agnese Vastano Sabato e domenica ore 10-12.30 e 15.18.30 presso la Casa della Poesia in Via Valerio, 1: esposizione dei lavori eseguiti dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti, del Liceo Artistico Scuola del Libro e dell’I.S.I.A.

* Bene fruibile a persone con disabilità fisica