Povertà e dignità nella Costituzione italiana: convegno promosso ad Ancona da Cgil Marche Martedì 21 maggio ore 15 in collaborazione con "La via Maestra"

“Povertà e dignità nella Costituzione italiana”: è il titolo del convegno, promosso dalla Cgil Marche in collaborazione con le associazioni de “La via Maestra”, in programma martedì 21 maggio, a partire dalle ore 15,00.

All’iniziativa, che si svolgerà ad Ancona presso la sede della Cgil Marche (via 1° maggio n. 142/A), intervengono Daniela Barbaresi, segretaria nazionale Cgil e Antonio Russo, vicepresidente nazionale Acli.

Nel corso dell’incontro, saranno illustrati i dati relativi alla povertà nella regione.

L’iniziativa, alla quale parteciperanno le associazioni che aderiscono a “La via Maestra”, si colloca nel percorso lanciato durante la manifestazione dello scorso 7 ottobre a Roma e che culminerà il 25 maggio a Napoli.