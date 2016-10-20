Jazz’Inn 2026, a Ostra il confronto sull’innovazione che mette al centro le persone L'assessore regionale Bugaro: "La sfida è accompagnare la transizione digitale senza perdere la dimensione umana"

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“L’innovazione non vive soltanto nei grandi centri urbani, nei distretti tecnologici o nei luoghi tradizionalmente associati alla ricerca avanzata. Nasce anche nei territori, nelle comunità, nelle imprese che ogni giorno sperimentano come sia possibile trasformare un bisogno concreto in una soluzione utile grazie alle competenze diffuse e alla capacità di mettere insieme saperi diversi”. Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, è intervenuto a Ostra a Jazz’Inn 2026 – “UAU! Umanità Aumentata. Persone oltre la tecnologia”, il laboratorio nazionale di innovazione promosso dalla Fondazione Ampioraggio che coinvolge istituzioni, imprese, università e territori.

Richiamando il tema dell’edizione, Bugaro ha ribadito che la trasformazione digitale deve restare al servizio delle persone: “L’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, le nuove piattaforme, i dati e l’automazione dei processi produttivi sono strumenti potentissimi, ma restano strumenti – ha detto -. La vera sfida politica, economica e sociale è fare in modo che aumentino le capacità delle persone, rafforzino le imprese, migliorino la qualità del lavoro e rendano i territori più attrattivi e più coesi”.

L’assessore ha poi illustrato la strategia regionale a sostegno dell’innovazione: “Le misure promosse dal Dipartimento Sviluppo economico sono pensate non per finanziare innovazione in astratto, ma per aiutare le aziende a trasformare idee, prototipi, risultati scientifici e soluzioni tecnologiche in investimenti reali, produzione, occupazione qualificata e maggiore competitività”.

Tra gli interventi ricordati, il rafforzamento della rete regionale dei soggetti accreditati per il trasferimento tecnologico, che accompagna le imprese nei percorsi di innovazione favorendo il collegamento con il sistema della ricerca. “Tutti i nove progetti presentati saranno sostenuti e consentiranno di coinvolgere circa cento imprese marchigiane in percorsi di trasferimento tecnologico costruiti a partire dai loro bisogni reali”, ha spiegato.

L’assessore ha poi ricordato il bando regionale per l’industrializzazione dei risultati della ricerca: “Oltre allo stanziamento iniziale di 7 milioni di euro, prevediamo di destinare ulteriori 3,7 milioni per consentire lo scorrimento della graduatoria e offrire ad altri progetti meritevoli l’opportunità di essere realizzati. Quando il territorio risponde e dimostra vitalità, la Regione deve fare la propria parte”.

Nel corso dell’incontro sono stati richiamati anche l’Osservatorio AI Marche, nato per accompagnare le politiche regionali sull’intelligenza artificiale, e il progetto SICURA AI dedicato alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro.

In chiusura, Bugaro ha indicato Ostra come il simbolo di una Regione che costruisce il proprio futuro partendo dai territori e valorizzando borghi e aree interne come luoghi di innovazione: “La sfida è accompagnare la transizione digitale senza perdere la dimensione umana, sostenere la competitività senza indebolire la coesione, attrarre innovazione senza snaturare l’identità dei luoghi. Auguro quindi a Jazz’Inn 2026, alla Fondazione Ampioraggio, al Comune di Ostra e a tutti i partecipanti giornate ricche di confronto, di relazioni e di progettualità concrete. Perché quando le persone si incontrano, le competenze dialogano e la tecnologia viene messa al servizio dell’uomo, l’innovazione diventa davvero sviluppo”.