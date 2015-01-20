Nuove chiusure notturne per il tratto dell’A14 tra Grottammare e Pedaso
Nelle notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, verso Ancona/Bologna, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno est”, situata nel suddetto tratto. Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle ore 18:00 di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
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