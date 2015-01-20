Regione Marche, in arrivo tre concorsi riservati alle categorie protette Venti i posti previsti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

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La Regione Marche prosegue nell’attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e del piano occupazionale del fabbisogno di personale per l’anno 2026, con l’indizione di tre procedure concorsuali riservate esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999. Si prevede complessivamente l’assunzione di 20 unità di personale in diversi profili professionali dell’amministrazione regionale.

Nel dettaglio, le procedure riguarderanno:

16 posti nell’Area degli Istruttori, profilo professionale “Assistente amministrativo e contabile”, di cui 5 riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della Legge 68/1999 e 11 riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1 della medesima legge;

1 posto nell’Area degli Istruttori, profilo professionale “Assistente sistemi informativi e tecnologici”, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 68/1999;

3 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, profilo professionale “Funzionario amministrativo e finanziario”, riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 68/1999.

“I concorsi che stiamo avviando rappresentano un passo concreto nell’attuazione della programmazione del personale prevista dal PIAO 2026-2028 e confermano l’impegno della Regione Marche nel garantire il pieno rispetto delle norme in materia di inclusione lavorativa e pari opportunità – dichiara l’assessore al Bilancio e al Personale Francesca Pantaloni –. Vogliamo offrire nuove opportunità occupazionali qualificate alle persone appartenenti alle categorie protette, rafforzando al tempo stesso la capacità amministrativa dell’ente. Abbiamo previsto tempi di presentazione delle domande particolarmente ampi proprio per favorire la massima partecipazione e consentire a tutti gli interessati di prendere parte alle selezioni”.

I bandi saranno pubblicati sul Portale “inPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale della Regione Marche nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. Il decreto di indizione e i relativi avvisi saranno consultabili sul portale regionale a partire da oggi lunedì 29 giugno, mentre la pubblicazione sul Portale inPA avverrà dal 2 luglio 2026.

Per garantire la più ampia diffusione delle opportunità, la Regione Marche promuoverà le procedure anche attraverso il portale POINT, i Centri per l’Impiego delle Marche, la pagina LinkedIn del portale inPA e mediante specifiche comunicazioni alle associazioni di categoria.

Le candidature potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 2 luglio 2026 fino alle ore 13.00 del 20 agosto 2026. La scelta di un termine particolarmente esteso è finalizzata a favorire la massima divulgazione dei bandi e la più ampia partecipazione possibile.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portarle inPA: https://www.inpa.gov.it/