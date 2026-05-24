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Chiuso per lavori il casello dell’A14 di Pedaso

Nelle notti di giovedì 4 e venerdì 5 giugno

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Casello autostradale

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Lunedì 1 giugno, 2026 
alle ore 18:54
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