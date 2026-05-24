Chiuso per lavori il casello dell’A14 di Pedaso
Nelle notti di giovedì 4 e venerdì 5 giugno
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
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