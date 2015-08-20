Fabiana Faiella è la nuova segretaria regionale di Anaao Assomed Marche "L’obiettivo è garantire massima vicinanza ai colleghi con la presenza nei luoghi di lavoro"

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Fabiana Faiella, Dirigente Medico U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche Ascoli Piceno è stata designata a Segretario Regionale di Anaao Assomed Marche, Sindacato di Medici e Dirigenti Sanitari.

Succede a Daniele Fumelli che resterà nella segreteria in qualità di vicesegretario e per la prima volta il sindacato regionale avrà una donna alla guida.

La nomina è avvenuta al termine del convegno “IA in corsia, pazienti in coda: il paradosso digitale della salute” che è stata l’occasione per tornare a confrontarsi sulle molte criticità che riguardano la sanità pubblica marchigiana a partire da quella delle Liste d’attesa lunghe, della carenza di personale, del sovraccarico dei servizi territoriali e ospedalieri rappresentano criticità strutturali che l’innovazione, da sola, non riesce a risolvere. L’intelligenza artificiale può ottimizzare i percorsi diagnostici, supportare la refertazione, migliorare la gestione dei dati clinici, ma non può sostituire la relazione di cura, né colmare il vuoto di organico che caratterizza molte realtà marchigiane.

In questo scenario, il personale sanitario diventa il vero nodo cruciale. Medici, infermieri, tecnici e operatori non devono essere spettatori passivi dell’innovazione, ma protagonisti attivi, adeguatamente formati e coinvolti nei processi decisionali. Il dibattito sulla sanità nelle Marche è fortemente incentrato sulla necessità di “rimettere i medici al centro”. L’IA deve essere un alleato, non un sostituto. Può liberare tempo dalle attività ripetitive, migliorare l’accuratezza clinica, favorire una medicina più personalizzata. Ma questo tempo recuperato deve essere reinvestito nella relazione con il paziente, nella presa in carico, nell’ascolto: elementi che nessun algoritmo può replicare.

Su questa linea si è mosso l’intervento di Fabio Di Bello, studioso ed esperto di IA che ha fornito una fotografia dell’utilizzo che se ne fa nel mondo e le prospettive nel prossimo futuro.

Il congresso è stato aperto dai saluti del sindaco di Camerano Oriano Mercante, vicesegretario uscente di Anaao e poi dalla relazione del segretario uscente Daniele Fumelli che ha ripercorso i 4 anni di mandato e che ha ricordato come “nelle Marche la storia di ANAAO si è consolidata negli anni ed anche che vi è una rinuncia alle cure superiore alla media nazionale, indicatori di offerta sanitaria inferiore alla media italiana e capacità di prenotazione e accesso alle prime visite del 66%. Dal punto di vista dei medici si è prodotta una fuga dal SSN perché essere un gettonista ben retribuito e senza responsabilità è stata la soluzione scelta da alcuni”. A seguire sono intervenuti Marco D’Anzeo in rappresentanza della dirigenza sanitaria che ha chiesto “di tornare ad investire nel capitale umano puntando sulla formazione e rivendicando il diritto alla formazione come tempo di lavoro”; Stefano Lunetti, Segretario di Anaao Giovani Marche ha ricordato che “nel 2025 le borse di specializzazione sono aumentate ma il 17% non sono state assegnate” e Piero Ciccarelli membro della Direzione Nazionale Anaao, che ha analizzato il passaggio dall’Asur all’Ast rimarcando che “il personale è il vero punto di svolta, in senso positivo o negativo, per la realizzazione di qualsiasi riforma”.

L’Assessore regionale alla Salute Paolo Calcinaro ha inviato un videomessaggio di saluto nel quale ha ribadito “la centralità del tema scelto per il congresso e la disponibilità al confronto con il sindacato”.

Hanno portato il proprio contributo alla discussione partecipando alla tavola rotonda i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Presidente IV Commissione Regionale, Andrea Nobili Vicepresidente IV Commissione Regionale, il consigliere regionale e membro della Commissione Michele Caporossi, e l’europarlamentare Carlo Ciccioli.

Nel suo intervento il segretario nazionale di Anaao Assomed Pierino Di Silverio ha detto: “il paziente ha bisogno di essere preso in carico non solo in cura. Serve quindi il luogo di cura giusto e il professionista giusto”. Inoltre, ha aggiunto che “il deterioramento della fiducia nel rapporto medico-paziente porta molti colleghi a dimettersi e non è solo un fatto economico. E’ una stanchezza che fa male a tutto il sistema e non permette di reagire. Serve una rivoluzione culturale e parlare non più di medici ma di professionisti non più di medicina ma di salute”.

La fase congressuale ha portato alla elezione della nuova segretaria Fabiana Faiella che, nel ringraziare chi l’ha preceduta, ha rimarcato alcune priorità tra i punti programmatici: “Serve un sindacato non di difesa ma di assistenza e di proposta delle soluzioni ai problemi per tutelare i pazienti preservando la nostra professionalità, valorizzando il ruolo dei giovani che in Anaao Marche sono in crescita anche numericamente, puntando sulla formazione e sul loro sempre maggiore coinvolgimento”. Inoltre, l’impegno a far sì che “Anaao sia sempre una “casa” riconoscibile, un luogo familiare nel quale ciascun iscritto possa sentirsi parte di un gruppo che condivide le stesse esperienze e si impegna per proporre soluzioni e strategie percorribili. L’obiettivo è garantire massima vicinanza ai colleghi con la presenza nei luoghi di lavoro, ascolto dei bisogni reali e condivisione delle risposte. Costruire una rete capillare di referenti a partire dal coinvolgere e valorizzare i giovani e chi oggi si sente distante o disilluso. Parlare il linguaggio delle nuove generazioni: diventare un “incubatore” di competenze, offrendo formazione non solo legale e sindacale, ma anche gestionale e relazionale, per poter rilanciare l’attrattività della professione”.

Ecco gli incarichi di Anaao Assomed Marche per i prossimi 4 anni:

Fabiana Faiella, Segretario Regionale;

Alfredo Rossini e Daniele Fumelli, Vicesegretari;

Stefano Lunetti, Responsabile Amministrativo.

Stefano Lunetti, Coordinatore Anaao Giovani;

Marco D’Anzeo, Segretario della Dirigenza Sanitaria;

Altri Membri della Segreteria: Stefano Serresi, Luigia Varriale, Melissa Dottori, Filippo Tommaso Feliziano, Pietro Romeo, Mario Vitali, Leo Mencarelli, Piero Ciccarelli, Oriano Mercante.