ZES agricola, esteso il credito d’imposta alle imprese marchigiane L'assessore regionale Bugaro: "Notizia molto positiva per il nostro territorio e per tutto il sistema produttivo regionale"

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“L’estensione del credito d’imposta della ZES alle imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura delle Marche è una notizia molto positiva per il nostro territorio e per tutto il sistema produttivo regionale. Le aziende marchigiane potranno così accedere a uno strumento concreto di sostegno agli investimenti e alla competitività”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla ZES, Giacomo Bugaro, commentando l’annuncio relativo all’inclusione delle Marche e dell’Umbria nella misura.

“Ringrazio il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, per il lavoro istituzionale svolto e per l’attenzione dimostrata verso le Marche. Un ringraziamento va anche all’onorevole Mirco Carloni, che nei mesi scorsi si era attivato con iniziative ed emendamenti per raggiungere questo risultato”.

L’inclusione delle Marche è stata resa possibile grazie all’aggiornamento dei modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate, realizzato in raccordo con i Ministeri competenti, che consente ora anche alle imprese agricole, dell’itticoltura e della pesca marchigiane di presentare la comunicazione preventiva necessaria per accedere al credito d’imposta ZES, risolvendo la questione in via amministrativa senza ulteriori interventi normativi.

“Si tratta di un passo importante per sostenere il comparto primario in una fase complessa e per rafforzare sviluppo, occupazione e crescita delle filiere produttive regionali” conclude Bugaro.