Aperte le iscrizioni per la regata “Sailing Chef 2026” In programma sabato 16 maggio ad Ancona, aprirà la nuova edizione di Tipicità in Blu

168 Letture Cronaca

Si aprono le iscrizioni alla Sailing Chef 2026, la singolare regata enogastronomica che sabato 16 maggio nel porto turistico di Marina Dorica ad Ancona, inaugurerà il programma della tredicesima edizione di Tipicità in Blu, in calendario nella “città dorica” fino al 22 maggio.

L’originale evento propone una formula ormai distintiva, con doppia sfida tra mare e cucina. Infatti, gli equipaggi dovranno confrontarsi su un doppio ambito: nella regata sportiva e, contemporaneamente, nella preparazione di una proposta gastronomica realizzata a bordo, proprio durante la veleggiata.

A rendere ancor più significativa l’iniziativa la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e Coldiretti Campagna Amica, due realtà profondamente impegnate nella valorizzazione dell’identità territoriale che forniranno ai cuochi di bordo un kit comprendente pesce di stagione e prodotti agricoli, tutto proveniente dal territorio marchigiano. Con questi ingredienti, uguali per tutti gli equipaggi, si dovrà dar forma a ricette che avranno alla base materie prime stagionali e biodiverse e, soprattutto, una buona dose di fantasia e creatività. Un modo concreto per valorizzare il legame tra cultura marinara e filiera locale, nel segno di Tipicità in Blu.

I piatti partecipanti saranno valutati da una giuria composta da giornalisti ed esperti del blu, chiamati a premiare sia la performance complessiva, sia la capacità di interpretare al meglio il rapporto tra navigazione, gusto e territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Marina Dorica: info@marinadorica.it; 071 54800.