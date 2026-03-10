Espolare il mondo del tennis, incontro all’università di Macerata il 24 marzo Il tennis non è soltanto una disciplina sportiva, ma anche un importante strumento di crescita sociale e culturale

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Il tennis non è soltanto una disciplina sportiva, ma anche un importante strumento di crescita sociale e culturale. È questo il filo conduttore dell’incontro promosso dall’Università di Macerata — Dipartimento di Giurisprudenza — in collaborazione con l’Associazione Tennis Macerata, un appuntamento dedicato a esplorare il valore del tennis come esperienza di comunità, educazione e racconto. I lavori saranno coordinati dal prof. Giuseppe Rivetti.

È questo il filo conduttore dell’incontro promosso dall’Università di Macerata — Dipartimento di Giurisprudenza — in collaborazione con l’Associazione Tennis Macerata, un appuntamento dedicato a esplorare il valore del tennis come esperienza di comunità, educazione e racconto. I lavori saranno coordinati dal prof. Giuseppe Rivetti.

Protagonista dell’iniziativa sarà proprio l’Associazione Tennis Macerata, rappresentata dal presidente Fabiano Tombolini e dall’ex presidente Carlo Capodaglio, realtà da anni impegnata nella diffusione della pratica tennistica e nella promozione dei suoi valori educativi sul territorio.

Attraverso le scuole tennis, i tornei amatoriali e le numerose attività rivolte a giovani, famiglie e appassionati, il tennis diventa infatti occasione di incontro tra generazioni e strumento di aggregazione e partecipazione.

Accanto alla dimensione sportiva, l’incontro offrirà anche uno sguardo sul valore culturale di questo sport, che nel tempo ha generato narrazioni, riflessioni e grandi protagonisti del giornalismo e della letteratura sportiva.

Interverrà in particolare Carla Saveri dell’associazione Balette di Jesi, che ha recentemente curato un documentario dedicato a Gianni Clerici, storico giornalista e scrittore capace di raccontare il tennis con uno sguardo unico e originale.

Porteranno inoltre il loro saluto Emiliano Guzzo, consigliere nazionale FITP, e Andrea Bolognesi, presidente FITP Marche.

A concludere il pomeriggio sarà Andrea Bocchini, che presenterà alcune fotografie e curiosità inedite dedicate alla storia del tennis marchigiano.

L’incontro si propone dunque come un momento di confronto e approfondimento sul tennis come spazio di relazione, formazione e cultura, capace di unire sport, territorio e comunità.

Da

Andrea Bocchini