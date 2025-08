La Regione stanzia 418mila euro a sostegno degli studenti con disabilità sensoriale L'assessore Saltamartini: "La nostra priorità è quella di rafforzare questo modello virtuoso che punta all'effettiva integrazione"

La Regione Marche conferma il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriali, stanziando 418.000 euro per finanziare interventi mirati a supportarne l’autonomia e la comunicazione personale. Gli interventi, che saranno attuati a cura degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) a partire dall’anno scolastico 2025/2026, hanno ottenuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Nel dettaglio, gli interventi riguardano: assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare; i sussidi e supporti per favorire l’autonomia; adattamento dei testi scolastici in previsione dell’anno scolastico 2026/2027 e la frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per disabilità visiva o uditiva.

“Stiamo rivolgendo la massima attenzione alle persone con disabilità e questi interventi rientrano in un più ampio piano d’azione rivolto all’inclusione, alla piena partecipazione della vita scolastica e al raggiungimento della massima autonomia – dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Eroghiamo risorse importanti per sostenere gli alunni con disabilità sensoriali e dare risposte alle loro famiglie. La nostra priorità è quella di rafforzare questo modello virtuoso che punta all’effettiva integrazione”.

I contributi saranno concessi direttamente alle famiglie da parte degli ATS per garantire la tempestiva attivazione degli interventi in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. È prevista inoltre l’attivazione di una seconda tranche di finanziamento, pari a 600.000 euro, a valere sull’Accordo di Coesione – Fondo di Rotazione, attualmente in fase di perfezionamento contabile. Anche questa somma sarà ripartita secondo i medesimi criteri stabiliti per il primo stanziamento.

Lo stanziamento complessivo di 418.000 euro sarà così suddiviso: 65.000 euro riservati agli interventi per la frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per disabilità visiva o uditiva. Il riparto tra ATS avverrà previa ricognizione del fabbisogno, con un tetto massimo di 13.000 euro per ciascun beneficiario. I restanti 353.000 euro saranno destinati agli interventi domiciliari di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, alla fornitura di sussidi e supporti e all’adattamento dei testi scolastici per l’anno 2026/2027.

L’intera programmazione è stata condivisa con il Gruppo Tecnico Regionale sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, a conferma della volontà di costruire interventi mirati, condivisi e realmente efficaci per promuovere l’equità nell’accesso all’istruzione.