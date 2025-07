Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità Stanziati 4,5 milioni di euro per il 2026

La Regione Marche ha approvato la programmazione di 4,5 milioni di euro stanziati a bilancio per “Interventi regionali per favorire la vita indipendente a favore delle persone con disabilità” con l’obiettivo di dare continuità nel 2026 ai progetti di vita indipendente degli attuali 386 beneficiari.

“Abbiamo voluto rivolgere la doverosa e ampia attenzione al tema della vita indipendente – ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Vogliamo costruire una società sempre più inclusiva, che garantisca pari opportunità e piena partecipazione alla vita sociale ed economica a tutte le persone, nessuna esclusa”.

“Investiamo risorse importanti in progetti che mettono al centro l’autonomia delle persone con disabilità – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Al tema della vita indipendente rivolgiamo la massima attenzione per garantire la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, oltre che per contrastare il rischio di marginalità. Il nostro impegno è quello ad aumentare il fondo di 1 milione l’anno per gli anni successivi”.

Dal confronto con il Tavolo Tecnico Vita Indipendente – composto per la parte istituzionale dagli Ambiti Territoriali Sociali e dalle Unità di valutazione Multidimensionale per l’Età Adulta – UMEA, per la parte delle associazioni dalla Consulta per la Disabilità e dall’Associazione AVIMarche – è emersa l’opportunità di una riflessione sull’aumento dei budget assegnati ai diversi livelli di intensità assistenziale. I budget erano stati definiti nel 2019 e per far fronte agli aumentati costi, in attesa di poter procedere anche all’aggiornamento delle valutazioni individuali a cura delle UMEA e sulla scorta di un aggiornato metodo di valutazione multidimensionale in corso di definizione, si procede, con le disponibilità finanziarie a bilancio, a rimodulare l’importo di ogni progetto. Pertanto, per il 2026 saranno assegnati 17.731 € al livello di intensità assistenziale molto alto (rispetto ai 13.000 del budget del 2019), 12.620 € al livello di intensità assistenziale alto (rispetto ai 10.500 € del 2029), 10.216 € al livello di intensità assistenziale medio (contro gli 8.500 € del 2019) e 8.413 € al livello di intensità assistenziale basso (a fronte dei 7.000 € del 2019).