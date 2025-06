Il Consiglio Regionale delle Marche rende omaggio a Mario Giacomelli – FOTO Nell'atrio di Palazzo delle Marche una targa dedicata al senigalliese Maestro della fotografia nel centenario della sua nascita

Nel corso di una cerimonia a Palazzo della Marche è stato intitolato uno spazio di ingresso della sede dell’Assemblea legislativa al fotografo Mario Giacomelli, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Alla celebrazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, l’eurodeputato Carlo Ciccioli, con rappresentanti di associazioni culturali e circoli fotografici.

“Chi entrerà in questo Palazzo saprà che Mario Giacomelli fa parte delle fondamenta culturali delle Marche – ha affermato il Presidente Latini – La targa vuole ricordare la visione di un uomo, di un artista che ha saputo guardare la realtà con la forza dell’essenziale. Giacomelli con la sua fotografia ha portato nel mondo il cuore delle nostre Marche, il valore dell’interiorità, della verità, del sentimento”.

Come ricordato dal Presidente, “quella di oggi è l’ultima tappa del percorso di intitolazione degli spazi di Palazzo delle Marche ai marchigiani illustri promosso in questa legislatura dall’Ufficio di Presidenza”. Per l’eurodeputato Carlo Ciccioli “Giacomelli ha saputo cogliere i sentimenti e le emozioni, talvolta con più efficacia delle parole scritte, perché la sua immagine emotivamente lascia il segno e colpisce. Palazzo delle Marche – ha aggiunto – può diventare il Pantheon dei grandi marchigiani del ‘900″.

La targa a piano terra riporta la data di nascita e di morte dell’artista, “Senigallia agosto 1925 – 25 novembre 2000″, definito “fotografo cosmopolita”, con la sua citazione “il linguaggio diventa traccia, necessità, spirito dove la forma si sprigiona non dall’esterno, da dall’interno in un processo creativo”.

Riconosciuto tra i più grandi fotografi del Novecento, Giacomelli rappresentò la più alta espressione artistica della Scuola del Misa e la sua città natale lo sta celebrando, come ha spiegato Stefano Verri del Comune di Senigallia, “con una grande mostra itinerante tra Milano e Roma”. Roberto Carmenati, giuria premio nazionale “Gentile da Fabriano”, ha citato l’attribuzione al fotografo nel 1997 della prima edizione del premio e ha invitato a visitare a Fabriano la mostra “Passaggi. Mario Giacomelli e Simone Massi” dal 21 giugno al 19 ottobre.