Numeri in crescita per la Uil Marche Oltre 45mila gli iscritti a livello regionale

132 Letture Associazioni

I metalmeccanici in corteo venerdì ad Ancona per il rinnovo del contratto e lunedì l’assemblea degli orchestrali della Form nell’ambito della vertenza contro la Regione Marche. Queste, insieme agli incontri regionali della Uil Scuola Rua con i nuovi rsu appena eletti (23 giugno a Grottammare e 30 giugno a Mondolfo) e l’inaugurazione della nuova sede Ada di Jesi il 25 giugno, sono i prossimi appuntamenti nel calendario della Uil Marche che oggi ha riunito l’Esecutivo regionale del sindacato, con tutte le categorie. L’incontro si è tenuto alla Sala Marini di via Michelangelo ad Ancona.

“La Uil si propone come forza sociale dalla parte dei cittadini, al di là di ogni appiattimento politico su posizioni polarizzate, a noi interessano le soluzioni concrete per migliorare la qualità del lavoro, della sicurezza, il rilancio dei servizi e il rafforzamento del welfare regionale – ha detto la segretaria generale Claudia Mazzucchelli – A livello interno sono molto soddisfatta di questo gruppo dirigente. Credo che ci sia una buona sinergia tra categorie e servizi e questo a beneficio dei lavoratori, dei pensionati e di tutti coloro che si rivolgono ai nostri sportelli”.

Un momento di forte coesione tra le 13 categorie, da industria e trasporti a scuola, servizi, pubblica amministrazione, commercio e pensionati, ha messo al centro del confronto le priorità del territorio regionale. La Uil Marche, impegnata in questi giorni con la campagna fiscale, conta oltre 45mila iscritti, per il 54% lavoratori attivi mentre quasi un terzo ha meno di 35 anni. Conta 37 sedi territoriali, più di 67mila pratiche gestite dai Caf e circa 30mila servizi erogati dall’Ital.

da: UIL Marche