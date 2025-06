Possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, denunciato uomo di 70 anni I carabinieri di Montemarciano hanno perquisito l'auto di un teramano

I Carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno denunciato, per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, un 70enne residente in provincia di Teramo, pregiudicato per analoghi reati.