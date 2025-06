Confermata dalla Regione l’iniziativa “English for you” Oltre 1.100 gli studenti marchigiani che saranno coinvolti nel progetto

Rinnovata per il triennio 2025–2027 l’iniziativa “English for you”, un percorso formativo di potenziamento della lingua inglese destinato agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado. Le linee di indirizzo per la definizione dell’avviso pubblico sono state approvate dalla giunta regionale e il programma sarà finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027, per un ammontare complessivo pari a 2.495.194 euro.

«Il progetto English for you – spiega l’assessore al Lavoro e alla formazione Stefano Aguzzi – ha già dimostrato negli anni scorsi di essere uno strumento efficace per rafforzare le competenze linguistiche dei nostri giovani, soprattutto quelli provenienti da contesti più fragili, dando loro la possibilità concreta di vivere esperienze formative di qualità sia in Italia che all’estero. Questo nuovo investimento e la prossima pubblicazione del relativo bando confermano la volontà della Regione di mettere al centro l’accesso equo a percorsi educativi inclusivi e internazionali, in grado di migliorare l’occupabilità e aprire nuove strade professionali ai nostri studenti».

Il programma prevede la realizzazione di 19 corsi biennali che coinvolgeranno complessivamente oltre 1.100 studenti marchigiani, con un modello già collaudato: 320 ore di formazione linguistica in Italia, articolate in quattro classi per ogni progetto, e un periodo di mobilità di tre settimane in un Paese anglofono, rivolto a un massimo di 28 studenti per progetto.

L’attività all’estero sarà finalizzata all’approfondimento linguistico e culturale, favorendo l’integrazione internazionale dei giovani e rafforzando il loro senso di cittadinanza europea. Gli studenti otterranno inoltre una certificazione linguistica internazionale riconosciuta dal MIUR, spendibile sia nel mercato del lavoro che nei successivi percorsi di studio.

Il piano finanziario è così ripartito:

1.313.260 euro per l’annualità 2025/2026 (10 corsi)

1.181.934 euro per l’annualità 2026/2027 (9 corsi)

Di questi, 957.600 euro saranno destinati alla formazione in Italia, mentre 1.537.594 euro saranno impiegati per la mobilità all’estero, secondo le tabelle dei costi unitari del Programma Erasmus+ 2025. Previsto anche un fondo per il sostegno all’inclusione degli studenti con disabilità o in situazioni di svantaggio.

L’iniziativa si conferma come un fiore all’occhiello delle politiche regionali per la formazione dei giovani, già sperimentata con successo nel biennio 2023–2024, durante il quale sono stati finanziati 20 progetti, con oltre 200 studenti coinvolti in esperienze formative internazionali.