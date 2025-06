Il candidato alla presidenza regionale Matteo Ricci alla Festa dell’Unità delle Marche "Siamo una regione bellissima ma serve cambiare marcia"

“Stiamo costruendo un’alleanza del cambiamento e la stiamo costruendo dimostrando l’importanza del confronto”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, in occasione della Festa dell’Unità delle Marche, ad Ancona.

“Lunedì avremo un altro incontro tra le forze che vogliono costruire il cambiamento e, confronto dopo confronto, stiamo giungendo al dunque. Le varie forze politiche coinvolte hanno chiesto giustamente di parlare, prima di tutto, del programmo e così stiamo facendo. Abbiamo trovato una sintesi sulla gran parte delle idee, sintomo del sentimento di cambiamento che accomuna tutti noi. Coloro che si accontentano della mediocrità di questi anni stiano pure dall’altra parte, coloro che vogliono cambiare invece sono bene accetti. Non a caso stiamo aggregando forze progressiste, riformiste e tanto civismo. – dichiara Ricci – Su Calenda penso che l’elettorato di Azione nelle Marche sia già orientato per il cambiamento e quindi speriamo che, passo dopo passo, questa alleanza si possa allargare anche a loro. – aggiunge – Il programma che stiamo costruendo deve essere grande e convincente e avere già scritto, insieme, 50 pagine di quest’ultimo, significa che è un’alleanza anche molto compatta sulle cose da fare. – aggiunge – ringrazio tutte le forze politiche coinvolte nella realizzazione dell’alleanza del cambiamento per essere qua oggi alla Festa dell’Unità delle Marche, ma soprattutto le ringrazio per il lavoro che hanno fatto in questi mesi, un lavoro molto serio e che lunedì vedrà lo svolgersi di una riunione molto importante, perché proprio qualche giorno fa, Daniele Salvi, al quale abbiamo chiesto di fare un po’ la sintesi e la definizione del programma, mi ha mandato la bozza di 50 pagine che dovremo condividere. All’interno si è tenuto conto di tutte le proposte fatte dalle forze politiche e dalle forze civiche. Sono convinto che nella prossima riunione faremo un altro passo avanti, importante, verso l’unità della coalizione – prosegue – ci impegneremo per la regione Marche e i suoi cittadini, affinché le persone che lavorano direttamente o indirettamente per la regione non possano essere pagate sotto i 9 euro l’ora perché sotto questa cifra non si può parlare di lavoro. – sulla sua candidatura – Sarò il candidato di tutti, dell’unità della coalizione e della sua rappresentatività. Non sarò più il candidato del PD ma il candidato di tutti voi, dell’alleanza che vuole il cambiamento”

“Il viaggio che sto facendo, girando tutti i comuni delle Marche, mi conferma sempre più, tappa dopo tappa, che tantissimi cittadini vogliono un cambiamento vero e concreto. Nei prossimi giorni sarò in provincia di Ancona e di Fermo, per continuare questa campagna di ascolto e di confronto con la gente, tra la gente. – poi l’annuncio – giovedì 12 giugno inaugurerò la sede elettorale qui ad Ancona e presenterò la campagna di comunicazione per le elezioni regionali. Sarà una campagna fresca, nuova, non la solita campagna politica, a dimostrazione che noi vinciamo se siamo popolari, perché essere popolari è l’unico modo per battere i populisti”.