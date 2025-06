Dalla Regione Marche risorse aggiuntive per la stabilizzazione dei lavoratori precari Complessivamente quasi 9 milioni di euro a disposizione

Saranno ulteriormente incrementate le risorse regionali destinate alla stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nelle Marche. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi.

“Si tratta di misure – sostiene Aguzzi – che danno un contributo fondamentale per incrementare l’occupazione stabile e di qualità nelle Marche e per la riduzione della precarietà lavorativa, favorendo la competitività e la sostenibilità delle imprese locali e rafforzando la coesione economica e sociale”.

L’obiettivo è infatti promuovere il consolidamento e la stabilità dell’occupazione, che è una delle priorità della pianificazione regionale delle politiche del lavoro cofinanziate con fondi europei e nazionali, incentivando il ruolo del tessuto produttivo locale nella riduzione della disoccupazione e nella creazione di un mercato del lavoro più stabile, inclusivo e competitivo.

In precedenza era stato pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese marchigiane per la trasformazione di contratti precari in contratti a tempo indeterminato, quale intervento previsto dal Fondo di rotazione dell’Accordo di coesione 2021/27, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche, che ha fornito le prime risorse per il finanziamento.

“Questo Avviso – spiega Aguzzi – con una dotazione finanziaria di € 2.600.000,00 ha registrato un livello molto alto di partecipazione da parte delle aziende del territorio, con ben 1278 domande per un totale di 1719 progetti di stabilizzazione”.

Ad aprile queste risorse sono state integrate con ulteriori € 4.000.000,00. Tutto questo ha reso possibile ammettere a finanziamento 390 progetti che però garantiscono una copertura parziale rispetto alle domande pervenute. Di qui la richiesta alla Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali di utilizzare ulteriori risorse per finanziare un numero addizionale di domande.

“Oggi dunque è stato deciso di erogare risorse ulteriori per € 2.272.821,39 – dichiara l’assessore Aguzzi – riuscendo così a finanziare 540 progetti, riconoscendo un incentivo per ogni stabilizzazione pari a € 19.500,00. Complessivamente sono dunque € 8.872.821,39 le risorse disponibili”.

“È un preciso impegno dell’Amministrazione che rappresento – conclude Aguzzi – monitorare attentamente l’efficacia di questi interventi, verificare il rispetto del vincolo di stabilità che obbliga le aziende a mantenere in organico i dipendenti per almeno 18 mesi e trovare fondi supplementari per soddisfare un numero maggiore di progetti, scorrendo le graduatorie approvate”.