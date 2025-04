ANPAS Marche traccia il bilancio delle attività svolte nel 2024 Svolte oltre 390mila ore di servizio

Alla presenza dei rappresentanti delle 43 associazioni di Anpas Marche formate da Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis, si è svolta, l’assemblea del Consiglio Regionale di Anpas Marche.

Tra i principali temi affrontati: la presentazione del bilancio economico e sociale e il progetto per la nuova sede regionale.

“Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari – ha detto Andrea Sbaffo Presidente di Anpas Marche – Senza di loro non sarebbe possibile portare avanti i servizi essenziali per la collettività. Anche il supporto economico è fondamentale per continuare a garantire attività di qualità, a beneficio dell’AST, della Regione e dell’intera comunità, i dati di insieme del 2024 sono impressionanti, oltre 390.000 ore di servizio effettuate da mezzi in standby pronti a partire e i quasi 5 milioni di chilometri percorsi, testimoniano l’importanza e l’indispensabilità del nostro operato”.

Grandi numeri anche nella formazione, grazie ai corsi sanitari organizzati da Anpas Marche che ha visto la formazione durante l’anno di 4.765 volontari e di ben 9.478 persone nelle Marche, tra studenti nelle scuole e cittadini, per garantire la possibilità ad ognuno di poter dare una prima pronta ed efficiente risposta in caso di emergenza.

Il Presidente ha lanciato un forte messaggio a tutte le Associazioni: fare squadra, condividere criticità e progettare soluzioni comuni con l’obiettivo di continuare a rendere Anpas soggetto centrale per il soccorso e le emergenze della comunità, garante del rispetto delle regole e dei valori fondanti dell’associazione.

Durante l’assemblea si è discusso anche ruolo di Anpas Marche come interlocutore privilegiato della Regione, per continuare ad affrontare e risolvere in maniera efficace ed immediata le problematiche interne e dell’intera comunità. I prossimi mesi saranno particolarmente impegnativi per tutta la rete ANPAS, in base alla nuova modalità di convenzionamento con la Rete anziché con le singole associazioni, che comporterà modifiche all’organizzazione operativa dei servizi, in modo da efficientare sempre di più il supporto e l’assistenza dati ai cittadini marchigiani.

E’ stato evidenziato inoltre come la collaborazione con altri enti del Terzo Settore e della Croce Rossa Italiana ha permesso di sviluppare nuovi e importanti progetti.

Grande attenzione è stata dedicata al progetto della nuova sede di Anpas Marche, a Falconara Marittima, ad oggi in fase di costruzione che diventerà un punto di riferimento fondamentale per potenziare i numerosi mezzi dell’Anpas, formare nuovi volontari, garantire sempre più ampio soccorso alla comunità e avviare nuove iniziative sociali.

Per la costruzione della nuova sede Anpas Marche invita cittadini e sostenitori a contribuire con donazioni attraverso il link disponibile sul sito ufficiale www.anpasmarche.org.