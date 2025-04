Gelate tardive nelle Marche, fiaccole in campo e riscaldamento nelle serre per salvare ortaggi e frutteti Le strutture territoriali di Coldiretti sono in allerta e stanno monitorando l’evoluzione

119 Letture Associazioni

Dalle temperature primaverili dei giorni scorsi alle gelate notturne, nelle campagne marchigiane ci si ingegna per salvare gemme, fiori dal crollo termico notturno che nei giorni scorsi è sceso anche sotto lo zero.

Soprattutto nelle aree interne e collinari delle province di Macerata, Fermo e Ascoli non mancano fiaccole e sistemi di riscaldamento per difendere le colture. “Le gelate tardive – spiegano da Coldiretti Marche – vanno a colpire le piante proprio nel momento più delicato del ciclo vegetativo”. Con i termometri sotto lo zero si possono avere danni ingenti e irreversibili. Le strutture territoriali di Coldiretti sono in allerta e stanno monitorando l’evoluzione meteo insieme ai tecnici agronomi mentre le aziende agricole si stanno muovendo per limitare i danni. I piccoli fuori tra i filari sono appunto uno degli stratagemmi utilizzati ma c’è anche chi ha stipulato una polizza assicurativa contro i danni del maltempo. Circa il 7% della superficie agricola regionale è protetta da un’assicurazione specifica Secondo un’elaborazione Coldiretti su dati Ismea, sono poco più di 1.400 le aziende agricole che hanno adottato strumenti assicurativi. Dati che evidenziano la necessità di maggior supporto agli agricoltori per adottare strumenti di tutela.

Da

Coldiretti Marche