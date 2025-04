Violenza di genere, Vitturini: “Cultura del rispetto diventi materia scolastica” La Presidente della Commissione regionale pari opportunità interviene dopo l'ennesimo caso di violenza avvenuto ad Ancona

188 Letture Politica

“La cultura del rispetto diventi materia scolastica”. A chiederlo è la Presidente della Commissione regionale pari opportunità, Maria Lina Vitturini, all’indomani dell’ennesimo episodio di violenza, l’aggressione a una avvocatessa da parte del marito di una cliente, avvenuto davanti al parcheggio degli Archi ad Ancona.

“Di fronte al dilagare della violenza di genere – prosegue – riteniamo che sia necessario un vero e proprio cambio culturale partendo dalle giovani generazioni. Siamo convinte che la cultura del rispetto vada insegnata nelle scuole fin dall’asilo, quando i bambini sono ancora piccoli, dandole uno spazio nei programmi ministeriali, facendola, dunque, diventare una materia di insegnamento a tutti gli effetti”.

La Commissione pari opportunità ha investito in maniera considerevole in iniziative rivolte alle giovani generazioni. “Continueremo a fare la nostra parte – conclude la Presidente Cpo – lavorando come abbiamo fatto fino a oggi, in sinergia con istituzioni e forze dell’ordine, per fermare questa ‘escalation’ di odio e di violenza che ha portato negli anni a uno sconcertante aumento di casi di femminicidio. Non è possibile andare avanti così, bisogna mettere un freno a questo fenomeno. E’ ora che gli uomini imparino a rispettare le donne senza considerarle di loro proprietà”