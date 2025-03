Matteo Ricci (PD) sui dazi americani: “A rischio l’economia delle Marche” "I politici italiani e marchigiani che fanno tanto gli amici di Trump ora non hanno nulla da dire?"

156 Letture Politica

“I dazi di Trump ed il protezionismo sono una mannaia per l’economia regionale e per le famiglie delle Marche, il Governo difenda l’Europa e la nostra produzione, noi difenderemo in tutti i modi le imprese e l’economia marchigiana ”. Così l’europarlamentare PD, Matteo Ricci, commenta la spada di damocle che i dazi statunitensi rappresenterebbero per famiglie e imprese delle Marche, secondo quanto emerso dallo studio condotto dall’Università di Macerata.

“Questa fantomatica filiera dei trumpisti marchigiani ha intenzione di fare qualcosa a riguardo? – domanda Ricci – Il danno che i dazi recheranno ai marchigiani sarà enorme, parliamo di oltre 200 milioni di euro, solo quest’anno, tra famiglie e imprese – dichiara Ricci – secondo i dati, incideranno in negativo per 93 milioni di euro sul PIL regionale nell’anno in corso e per 123 milioni di euro per il 2026, mentre i redditi delle famiglie delle Marche subiranno un danno da 116 milioni di euro per il 2025 e 147 milioni di euro per il 2026”

“I politici italiani e marchigiani che fanno tanto gli amici di Trump ora non hanno nulla da dire? – afferma l’europarlamentare – Pensassero a difendere realmente gli interessi dell’Italia, delle sue imprese e dei lavoratori adoperandosi per fermare questi dazi contro l’Europa, che rischiano di mettere in ginocchio l’economia del nostro paese e della nostra regione”.