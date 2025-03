Jesi e Ancona brillano ai campionati italiani under 23 Tre podi nella scherma

Grandi risultati per la scherma anconetana ai campionati italiani under 23 che si sono conclusi domenica a Salsomaggiore Terme.

Titoli particolarmente importanti perché danno il diritto di partecipare ai campionati europei di categoria.



Il weekend si è aperto venerdì con le gare di spada dove lo jesino Jetmir Giacchetti è stato il migliore dei marchigiani chiudendo comunque lontanissimo dal podio in 134° posizione; nella stessa arma, ma nella categoria femminile, non c’erano atlete della provincia di Ancona in gara.

Quando si è arrivati alle gare di fioretto però ecco che sono puntuali giunte le soddisfazioni.

Ha iniziato subito alla grande Benedetta Pantanetti, anconetana dei Carabinieri che si allena a Jesi, giunta al terzo posto nel fioretto femminile, in cui tra le prime cinquanta si sono piazzate pure Matilde Calvanese delle Fiamme Oro (di stanza a Jesi), le altre jesine Lucrezia Monti, Ginevra Guerrini e Claudia Rotella, Alice Gambitta e Giada Pianella del Club Scherma Ancona e le osimane della Misericordia Camilla Vaccarini e Ludovica Grisanti.

Nella chiusura di domenica è andata poi anche meglio con il podio degli jesini del fioretto maschile Federico Greganti e Jacopo Bonato, rispettivamente secondo e terzo.

Ventunesimi e ventiduesimi gli altri fiorettisti del Club Scherma Jesi Francesco Cercaci e Marco Proietti, piazzamenti pure per Semuel Lorenzo Durruthy, Francesco Vannucci, Filippo Lapponi, Matteo Quaglietti, Jetmir Giacchetti, Arnau Mazzarini, tutti dei club schermistici di Jesi e Ancona.