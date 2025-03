Premio Estra per il sociale nello sport, premiati Dolphins Ancona e Superbike Castelfidardo Tante le buone pratiche nelle Marche, un dato positivo

Si è svolta il 18 marzo presso l’stituto di Istruzione Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona, la cerimonia di premiazione della Call to Action: “L’Energia delle buone pratiche” della Regione Marche, alla presenza del dirigente scolatico prof.ssa Saula Rosati, di Antonella Andreoli, Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, del Presidente del CONI Fabio Luna, di Maria Cristina Rossi, Consigliere di amministrazione Estra SpA e dell’Ambassador del progetto, l’atleta di nuoto artistico Giorgio Minisini.

Presenti in sala anche il Prof. Mauro Marselletti, coordinatore regionale per l’Educazione fisica e sportiva, la Prof.ssa Margherita Rigillo, docente coordinatore Ufficio Educazione Fisica per l’Ambito Territoriale della Provincia di Ancona

Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, oggi ha premiato i vincitori della IV Edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, della Regione Marche, con un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale.

La IV edizione della Call to Action è stata caratterizzata da importanti novità che ne hanno determinato un nuovo inizio. Nelle tre edizioni passate sono state premiate le società che hanno presentato progetti realizzati nella precedente stagione sportiva, mentre quest’anno Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni Regione un contributo economico di €5.000,00, che le società vincitrici hanno quindi potuto utilizzare nella corrente stagione sportiva. Una differenza che si fonda sulla scelta di premiare sì i progetti più rappresentativi dei valori dell’inclusione e dello sport come fattore di benessere a 360°, ma soprattutto si basa sulla volontà di Estra di accompagnare e affiancare chi, attraverso lo sport, si impegna per il bene dell’individuo e quindi della comunità stessa. È un modo tangibile per ribadire l’importanza che l’azienda riconosce quotidianamente a chi opera nel territorio con la finalità di migliorarlo.

Le motivazioni del nuovo percorso sono esplicitate in modo chiaro nelle parole del Presidente di Estra S.p.A. Francesco Macrì: “I tre anni di progetto trascorsi ci avevano restituito molto dandoci anche modo però di riflettere sulle potenzialità che la Call To Action avrebbe potuto ulteriormente esprimere. La nuova edizione, infatti, si è mossa nel solco dell’implementazione dei risultati delle associazioni vincitrici nei rispettivi territori. Estra ha scelto di accompagnare lo sviluppo dei migliori progetti con un sostegno economico maggiore collaborando fattivamente al buon esito finale dei risultati. Abbiamo così deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo e i cui valori ci onoriamo di rappresentare e i numeri delle società che hanno creduto nel nostro progetto sono davvero positivi ed in continua crescita confermandoci che siamo sulla strada giusta. Complimenti ai partecipanti, bravi tutti, perchè so che non è stato facile selezionare i migliori a causa dell’alta qualità dei progetti presentati, e complimenti ai vincitori con i quali il cammino insieme è appena cominciato.”

I numeri dimostrano la bontà del nuovo percorso. Sono infatti giunte n. 222 candidature totali, 65 in più rispetto alla III Edizione, così suddivise:

• Abruzzo: n. 59 candidature

• Marche: n. 47 candidature

• Molise: n. 23 candidature

• Toscana: n. 62 candidature

• Umbria: n. 31 candidature

LE SOCIETA’ VINCITRICI DELLA REGIONE MARCHE:

• ASD SUPERBIKE TEAM (Castelfidardo – AN)

• ASD DOLPHINS ANCONA HC (Ancona)

LE DICHIARAZIONI

Saula Rosati, Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti ha aperto l’incontro affermando: “Ringrazio calorosamente l’Ufficio scolastico della Regione Marche, che ha dato il suo permesso per far ospitare un evento gioioso e importante per la nostra scuola. I temi proposti oggi affrontano argomenti come l’inclusione, il bullismo e il cyberbullsimo, che si legano fortemente a ai valori che come istituto intendiamo diffondere. Il ‘Podesti Calzecchi Onesti’ ha recepito da subito l’importanza dell’evento, tanto che molte classi hanno chiesto di partecipare non appena appresa la notizia. Parlare e ascoltarsi sono i verbi più adatti, con l’obiettivo di migliorarci sempre”.

Ha poi preso la parola Antonella Andreoli, Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona che ha commentato l’iniziativa con queste parole: “Nel ringraziare per l’invito, porto i saluti del sindaco Daniele Silvetti e del vicesindaco Giovanni Zinni, purtroppo assenti per degli impegni istituzionali. Ringrazio Estra, il Coni, l’Ufficio scolastico regionale e la Dirigente scolatisca, che ha accolto con entusiamo questa opportunità. Oggi premiamo realtà sportive locali che, oltre a portare avanti i valori dello sport, valorizzano temi come la partecipazione, l’inclusione e il rispetto. Coniugare sport e scuola è fondamentale, si affronterà il tema del bullismo che a volte nasce proprio nei licei o negli istituti e spesso si traduce in cyberbullismo. Resta fondamentale la vicinanza di tutti a chi è vittima. Come Comune stiamo portando avanti tante iniziative attraverso un focus sulla costituzione e sull’educazione civica”.

Maria Cristina Rossi, Consigliere di amministrazione Estra SpA ha affermato: “Ho figli giovani e per questo oggi sono felice di stare in mezzo a voi. Estra parla di temi spesso complessi e soprattutto lontani dalla vita reale di voi ragazzi. Abbiamo la consapevolezza che lo sport interagisce con lo studio ed è parte integrante della società per crescere, formarsi, darsi regole e creare amicizie. Come Estra vogliamo investire sempre di più in questi progetti e valori, essere un supporto per i giovani anconetani così da farli crescere responsabilmente.”

Fabio Luna, Presidente CONI Regione Marche si è espresso con queste parole: “Vorrei innanzitutto ringraziare Estra Spa per aver promosso anche quest’anno questa lodevole iniziativa che permette di far conoscere quanto grande sia la coscienza sociale delle associazioni sportive marchigiane e non solo. Ciò è dimostrato anche dalla grande partecipazione che ogni anno, a partire dalla prima edizione, va costantemente aumentando. Voglio quindi complimentarmi non solo con le due vincitrici, ma con tutte le società che hanno aderito, a dimostrazione dell’importanza e dell’aiuto concreto che lo sport può dare all’inclusione sociale.”

Il Presidente dell’ASD Superbike Team, Rossano Mazzieri ha dichiarato “Siamo molto onorati ed orgogliosi per la vittoria al progetto “Estra per lo Sport” La nostra scuola di ciclismo fuoristrada da oltre 30 anni accompagna i ragazzi dai 6 ai 22 anni nella disciplina olimpica della Mountain bike Cross Country. Nel programma formativo per noi è fondamentale ampliare gli aspetti agonistici ad aspetti di crescita culturale e sociale dei ragazzi. L’opportunità che ci darà il finanziamento ricevuto sarà quello di entrare nelle scuole per divulgare la bellezza di andare in bicicletta come veicolo alla scoperta dell’ambiente, del proprio corpo, di una corretta alimentazione e di sviluppare le abilità manuali dei ragazzi.”

Carlo Piermarioli, Presidente dell’ASD Dolphins Ancona HC ha affermato: “Siamo onorati di essere stati scelti come vincitori per la Regione Marche nella IV Edizione della Call to Action ‘Estra per lo Sport’. Questo riconoscimento ci motiva ulteriormente a promuovere l’inclusione attraverso il Powerchair Hockey, offrendo nuove opportunità a ragazzi con disabilità. Ringraziamo Estra per il prezioso supporto.”

L’incontro con gli studenti e le studentesse è stato concluso da Giorgio Minisini, Ambassador insieme al karateka Luigi Busà di questa IV Edizione della Call to Action. Insieme, nei vari incontri nelle scuole, hanno raccontato la loro esperienza nel mondo dello sport e nella vita normale, spiegando come sono riusciti a superare momenti difficili dovuti anche ad atteggiamenti di bullismo che hanno subito per diverse motivazioni.

Giorgio Minisini, interagendo coi ragazzi, ha raccontato la sua esperienza di uomo e di sportivo e delle difficoltà che ha dovuto incontrare nel suo percorso di crescita, di come le ha superate e di come lo abbia aiutato lo sport nell’andare oltre a quello che gli poneva dei limiti. “Il bullismo ci colpisce tutti ma stando uniti possiamo sconfiggerlo. conoscere la diversità e stare dalla parte delle vittime è il modo migliore per farlo, così come mostrarsi per quel che si è: unici nella nostra diversità. Ringrazio Estra per aiutarmi a trasmettere questo messaggio e per il lavoro preciso di diffusione della consapevolezza nelle scuole!”

SINTESI PROGETTI VINCITORI DELLA REGIONE MARCHE

ASD DOLPHINS ANCONA HC (Ancona):

L’ASD è attiva da oltre 27 anni nella promozione del Powerchair Hockey, una disciplina dedicata a persone con disabilità motorie e neuromuscolari.

Il progetto “Scuola e Powerchair Hockey: inclusione in movimento” è volto a promuovere il Powerchair Hockey nelle scuole della regione Marche, sensibilizzando docenti e studenti sull’importanza dello sport come strumento di inclusione per persone con disabilità motorie. Attraverso una campagna informativa di comunicazione a tutte le scuole, la disciplina viene presentata come un’opportunità per gli studenti che utilizzano carrozzine elettroniche. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza riguardo a questo sport accessibile e integrativo, in grado di migliorare la qualità della vita dei partecipanti. Le scuole interessate vengono poi contattate per organizzare dimostrazioni dal vivo, in cui giocatori e tecnici della squadra illustrano i benefici fisici, psicologici e sociali del Powerchair Hockey.

ASD SUPERBIKE TEAM (Castelfidardo – AN)

La scuola di ciclismo fuoristrada promuove ogni anno l’avvicinamento dei ragazzi (6/22 anni) alla disciplina olimpica del Cross Country Olympic. L’obiettivo principale è favorire l’aggregazione tra giovani, contribuendo al loro benessere e alla scoperta e tutela del territorio. Il focus agonistico è secondario rispetto a quello sociale.

Durante l’inverno, le attività comprendono atletica, nuoto e palestra, mentre da marzo si spostano all’aria aperta nei boschi e colline intorno a Castelfidardo. Da tre anni, l’attività è aperta anche a ragazzi con disabilità. Inoltre, l’associazione organizza un evento internazionale a Esanatoglia per favorire la ripresa post-sisma, attirando atleti e giovani da tutto il mondo e dall’Italia.

Il progetto 2024/2025 si articola in quattro punti fondamentali che saranno implementati nelle scuole:

La scoperta della bici: stimolare la manualità attraverso attività di manutenzione e uso di attrezzi semplici.

In sella alla bici: favorire la mobilità, la coordinazione e l’equilibrio.

L’energia che mi serve: diffondere principi di alimentazione per una corretta fonte di energia.

L’ambiente: promuovere il rispetto dell’ambiente e il riciclo dei materiali.

Inoltre, In occasione dell’evento a Esanatoglia, gli studenti delle scuole avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla creazione del trofeo ufficiale. Saranno invitati a disegnare un’opera che sarà consegnata al vincitore dell’evento, permettendo loro di salire sul palco e di essere protagonisti

Questo progetto si inserisce nella programmazione degli eventi del circuito Internazionali d’Italia Series, con l’obiettivo di generare attività a impatto sociale, promuovendo valori come inclusione sociale e pari opportunità. Inoltre, prevede l’interazione con enti territoriali per eventi sostenibili, sviluppo di eventi turistici strategici e creazione di percorsi permanenti conformi agli standard UCI per le associazioni sportive locali.

Mercoledì 19 marzo, la Call to Action di Estra Spa sarà a Termoli per premiare i progetti della Regione Molise e giovedì a Montesilvano (PE) per i progetti dell’Abruzzo.

