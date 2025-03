Ancora testa a testa in Seconda Categoria Pari lo scontro diretto tra Cupramontana e Le Torri Castelplanio

187 Letture Sport

L’attesissimo big match della 24° giornata in Seconda Categoria tra Cupramontana e Le Torri Castelplanio finisce senza vincitori e vinti e senza gol, così entrambe rimangono al comando nel girone C a pari punti, 48.

Si avvicina a sole tre lunghezze l’Avis Arcevia, in una classifica cortissima: mancano 6 partite e ci sono appena 7 punti tra le prime 7 in classifica, in teoria ancora tutte in lotta per centrare l’unica promozione diretta.

Giornata 24.

Girone C

Risultati.

Avis Arcevia-Serrana 1933 2-0; Aurora Jesi-Trecastelli 1-1; Borgo Molino-Monte Roberto 1-5; Chiaravalle-Corinaldo 0-1; Cupramontana-Le Torri Castelplanio 0-0; Rosora Angeli-Monte Porzio 1-0; Senigallia Calcio-Olimpia Ostra Vetere 2-2; Terre del Lacrima-Monsano 1-2.

Classifica.

Le Torri Castelplanio, Cupramontana 48; Avis Arcevia 45; Chiaravalle, Olimpia Ostra Vetere 42; Trecastelli, Monte Roberto 41; Corinaldo, Aurora Jesi 33; Terre del Lacrima 29; Monsano 28; Rosora Angeli 25; Serrana 1933 22; Monte Porzio 20; Senigallia Calcio 19; Borgo Molino 8.

Prossimo turno.

Corinaldo-Cupramontana; Le Torri Castelplanio-Borgo Molino; Monsano-Avis Arcevia; Monte Porzio-Terre del Lacrima; Monte Roberto-Rosora Angeli; Olimpia Ostra Vetere-Aurora Jesi; Serrana 1933-Senigallia Calcio; Trecastelli-Chiaravalle.