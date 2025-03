Lavori in A-14 una notte di chiusura del casello di Loreto, una per tratto Pedaso-Grottammare Le soluzioni di viabilità alternativa il 18-19 marzo e il 19-20 marzo

232 Letture Cronaca

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Loreto, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Civitanova Marche;

in uscita per chi proviene da Ancona: Ancona sud.

Sempre sulla A14, per attività nell’ambito dei lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio” Piceno ovest” e “Piceno est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona, verso Pescara e seguire poi per A14, con rientro in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona, verso Ancona e seguire poi per A14, con rientro in A14 a Pedaso.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.