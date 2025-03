Coma Cose e Max Gazzè all’UlisseFest di Ancona La festa del viaggio ancora nel capoluogo delle Marche

Ancona si prepara a ospitare per il secondo anno l’ottava edizione di UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet, un appuntamento che, come da tradizione, porterà in città grandi ospiti.

Il Festival si articolerà in tre intense giornate fatte di incontri, reading, spettacoli, film, workshop e musica che animeranno il centro storico.

Anche quest’anno, l’Arena sul Mare del Porto Antico sarà il cuore musicale della manifestazione, con appuntamenti di grande richiamo che attraverseranno generi e sonorità, dando vita a un percorso unico.

I concerti chiuderanno le prime due giornate: venerdì arrivano per la prima volta ad Ancona I Coma_Cose con quella che si preannuncia come una spensierata festa d’estate; sabato sera suonerà Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello.

Venerdì 4 luglio: Coma_Cose

Alle 21:30 saliranno sul palco i Coma_Cose, il duo milanese che ha fatto del viaggio – fisico, emotivo e artistico – una costante della propria musica. Con le loro canzoni capaci di intrecciare poesia urbana, elettronica e cantautorato, Fausto Lama e California trasformeranno la notte di Ancona in un viaggio in musica tra sogni, esperienze e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Un concerto che promette energia e vibrazioni intense, per far viaggiare il pubblico con la mente e con il cuore.

Biglietti: 25€ + diritti di prevendita. Disponibili su www.ticketone.it.

Sabato 5 luglio: Max Gazzè in Musicae Loci 2025 con l’Orchestra Popolare del Saltarello

Alle 22:30, il palco dell’Arena sul Mare accoglierà Max Gazzè con il suo progetto Musicae Loci, un’esperienza sonora che unisce tradizione e innovazione. Non sarà un semplice concerto, ma un viaggio musicale attraverso l’Italia, grazie alla collaborazione con orchestre popolari locali. Ad Ancona, l’artista romano sarà accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, dando vita a una performance che mescolerà strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti. Il Porto Antico si trasformerà in un’arca sonora in cui la musica diventerà un’esperienza collettiva e un invito al viaggio.

Biglietti: 27€ + diritti di prevendita. Disponibili su www.ticketone.it.