Istruzione e formazione, la Regione Marche alla fiera Didacta con progetti innovativi Le congratulazioni dell'assessore regionale al dirigente Luigi Frati

La Regione Marche partecipa a ‘Didacta Italia’, la fiera su istruzione e innovazione del mondo della scuola in corso a Firenze per presentare le attività più significative realizzate tramite il Fondo Sociale Europeo nel settore dell’orientamento e della didattica innovativa, in un confronto aperto con le altre Regioni.

“Un appuntamento di grande rilievo, il più importante a livello nazionale per la condivisione e lo scambio di idee nel panorama dell’istruzione e dell’innovazione scolastica – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi – a sottolineare il grande l’impegno della Regione Marche per una progettualità innovativa al fianco delle istituzioni scolastiche”.

Presente con i propri progetti nello spazio Agorà dello stand ‘La scuola delle Regioni’, la Regione ospita una delegazione di dirigenti scolastici, professori e agenzie formative impegnate nello sviluppo dei Progetti di Reti territoriali di orientamento e di Didattica innovativa nelle Istituzioni scolastiche finanziati con il PR Marche Fse 2021-2027 che rappresentano una eccellenza nel campo dell’orientamento e dell’innovazione didattica.

“Questa partecipazione attiva alla Fiera Didacta Italia – ha aggiunto l’assessore – è la testimonianza viva del costante impegno della Regione Marche nel favorire lo sviluppo e l’evoluzione del settore dell’istruzione, rafforzando al contempo la collaborazione tra scuole, aziende e istituzioni per garantire un futuro migliore per le nuove generazioni”.

Nel corso dell’evento organizzato per oggi ‘Tutto inizia con un sogno: impariamo ad orientarci’, l’assessore ha voluto rivolgere direttamente i suoi rallegramenti al dirigente Luigi Frati, premiato in Indonesia al Wysii 2025 per le ricerche scientifiche degli studenti dell’Istituto superiore di istruzione ‘Galilei’ di Jesi e riconosciuto tra i migliori dirigenti scolastici al mondo.

“Rivolgo le più vive e sentite congratulazioni al professor Frati per questo riconoscimento che ci riempie di orgoglio – ha detto Biondi – Mi unisco ai complimenti del ministro Valditara per il prestigioso traguardo raggiunto con tanta dedizione insieme al personale docente, alle studentesse e agli studenti, un successo che ci rende fieri e onora tutta la nostra comunità. Un esito che testimonia l’eccellenza della nostra scuola, un esempio per tanti giovani talenti e un’ulteriore conferma del valore dello studio, della ricerca scientifica e dell’innovazione che sono le fondamenta della formazione”.