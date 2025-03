Regione Marche presente alla fiera ITB di Berlino Santucci (Atim): "Il mercato tedesco è il primo mercato estero per il turismo nelle Marche"

La Regione Marche partecipa all’ITB (Internationale Tourismus Borse) di Berlino una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo, in corso fino al 6 marzo. La sua presenza è organizzata dall’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, che accompagna 15 co-espositori marchigiani, tra tour operator, strutture ricettive e altri operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica marchigiana a livello globale.

Martedì mattina negli spazi dello stand ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con la partecipazione del Ministro del Turismo Daniela Santanché e dell’Ambasciatore d’Italia in Germania Fabrizio Bucci, che hanno portato il loro saluto agli operatori italiani, inclusa la delegazione marchigiana.

“Essere presenti all’ITB di Berlino è fondamentale per rafforzare la visibilità delle Marche a livello internazionale e attrarre un turismo di qualità, in linea con le peculiarità della nostra regione – spiega Marina Santucci, direttore di ATIM -. Il mercato tedesco è il primo mercato estero per il turismo nelle Marche e questa fiera rappresenta un’occasione unica per consolidare i flussi turistici dalla Germania, intercettando viaggiatori sempre più interessati a esperienze autentiche legate alla natura, alla cultura e all’enogastronomia. Le Marche offrono tutto questo e molto di più, ed è nostro obiettivo farlo conoscere sempre meglio. Ricordo anche l’iniziativa del treno diretto da Monaco fino ad Ancona, con tappe a Pesaro e Senigallia, che si avvierà dal prossimo mese ed è per le Marche un’altra importante opportunità”.

La presenza alla ITB di Berlino rappresenta quindi un’opportunità strategica per consolidare il posizionamento delle Marche sui mercati internazionali, in un contesto in cui la domanda di turismo esperienziale, culturale e sostenibile è in continua crescita. L’evento consente agli operatori marchigiani di entrare in contatto con buyer, tour operator e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, creando nuove occasioni di business e partnership con l’obiettivo di promuovere il brand “Let’s Marche” e attrarre nuovi flussi turistici verso la regione.

Martedì sera gli operatori marchigiani sono stati ospiti ad un evento dell’Ambasciata italiana a Berlino dedicato agli operatori italiani presenti alla fiera.

Oltre che all’ITB, ATIM ha partecipato anche all’Italian Travel Workshop (ITW), un importante evento B2B con buyers altamente profilati, che si è svolto lunedì 3 marzo all’hotel Melià Berlin. Per l’occasione, ATIM ha accompagnato gli operatori turistici marchigiani, offrendo loro l’opportunità di presentare le proprie proposte a potenziali partner internazionali, in un contesto esclusivo e altamente selezionato.