Inaugurato il Poliambulatorio ex-Umberto I Ad Ancona un nuovo punto di riferimento per la sanità

Sabato 1° marzo la cerimonia di inaugurazione del nuovo Poliambulatorio Ex-Umberto I di Ancona, un evento atteso per un presidio sanitario rinnovato e adeguato alle esigenze del territorio che segna un importante passo avanti per l’assistenza sanitaria.

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, del sottosegretario alla Presidenza della giunta Aldo Salvi, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, oltre alla direzione strategica aziendale dell’AST Ancona e numerose autorità civili e militari.

“Siamo molto orgogliosi di poter restituire alla città capoluogo di Regione una struttura che è patrimonio storico della sanità regionale e che tornerà ad essere un punto di riferimento essenziale per i cittadini – ha detto il presidente Acquaroli – . La sfida delle sfide è potenziare la sanità sul territorio garantendo maggiori prestazioni, affinché i cittadini non debbano rivolgersi esclusivamente ai pronto soccorso e agli ospedali che nascono per gli acuti. Potenziando i servizi sul territorio, recuperando strutture come questa, anche grazie a professionisti preparati che vi potranno operare, riusciamo a garantire maggiore appropriatezza delle prestazioni, decongestionare le strutture ospedaliere, ridurre le liste d’attesa. Stiamo lavorando per mettere a terra una visione complessiva del sistema per migliorarne l’efficacia e potenziare i servizi sui territori. Per questo abbiamo voluto investire nella creazione dei punti salute, per questo puntiamo sulle aggregazioni funzionali territoriali dei medici di base, e per questo abbiamo attivato il sistema delle farmacie di servizi: tutti questi strumenti sono utili a limitare l’impatto della carenza dei medici che è un problema atavico e su cui comunque abbiamo investito anche aumentando le borse per i medici e gli specialisti”.

“Questa inaugurazione rappresenta una svolta importante che arriva dopo diversi anni di attesa – ha dichiarato l’assessore Saltamartini – : siamo riusciti a traguardare un importante obiettivo, restituendo al capoluogo marchigiano un plesso storico e strategico per la città, all’interno del quale riuniamo, in un’unica struttura, servizi sanitari fondamentali per la salute dei cittadini. Questo poliambulatorio – prosegue Saltamartini – testimonia il nostro impegno concreto verso una sanità più moderna, accessibile e vicina ai bisogni della comunità”.

“Oggi è un giorno storico per la città – ha sottolineato il sindaco Silvetti – che si riappropria non solo di un presidio sanitario indispensabile, ma anche di un pezzo della memoria storica della nostra collettività. Anche per rappresentare questo senso di appartenenza abbiamo proposto alla Ast di intitolare il nuovo Poliambulatorio a Giulia Bonarelli, prima donna medico di Ancona che operò con grande competenza e generosità scientifica nei primi del Novecento all’ospedale Psichiatrico del Piano”.

Il complesso di Largo Cappelli, risalente ai primi del Novecento, è stato oggetto di un ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione. I padiglioni 1 e 2, che costituiscono il nucleo originario dell’ospedale, sono stati completamente ristrutturati per ospitare un moderno poliambulatorio. I lavori, avviati il 19 aprile 2016 con un investimento complessivo di oltre 6,5 milioni di euro, hanno incluso il consolidamento sismico e l’ammodernamento impiantistico, con la realizzazione ex novo di sistemi elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento. L’iter, come noto, ha subito alcuni rallentamenti a causa di alterne vicende che hanno interessato le ditte appaltatrici.

Offrirà una vasta gamma di servizi sanitari territoriali, tra cui: punto prelievi, attività infermieristica di somministrazione terapie e medicazioni; ambulatori specialistici in diverse discipline (angiologia, cardiologia, dermatologia, fisiatria, medicina dello sport, neurologia, ginecologia, oculistica, ortopedia, odontoiatria, otorinolaringoiatria); ambulatori specialistici in libera professione; ambulatorio per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP); attività di rilascio esenzioni per patologie e certificazioni distrettuali; Punto Unico di Accesso (PUA) socio-sanitario in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Ancona; continuità assistenziale; servizi amministrativi: CUP, cassa, anagrafe assistiti.

La struttura si sviluppa su cinque piani per una superficie complessiva di circa 2.720 mq, con una distribuzione funzionale degli spazi per garantire efficienza e accessibilità ai servizi offerti.

È attualmente in fase di istruttoria presso la Prefettura l’iter per l’intitolazione dell’intero stabile alla dottoressa Giulia Bonarelli, prima donna medico iscritta all’Ordine dei Medici di Ancona, un tributo alla sua figura e al suo contributo alla medicina.