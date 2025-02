Vicenda Beko: “Proseguono le trattative per un nuovo piano industriale da oltre 300 milioni” Il presidente Acquaroli: "Ci aggiorneremo nei prossimi giorni con il ministro Urso alla luce degli ulteriori nuovi sviluppi"

“Proseguono le trattative con Beko e le rappresentanze sindacali per la definizione di un nuovo piano industriale da oltre 300 milioni di euro”.

Lo comunica il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che mercoledì ha avuto la conferma della notizia in un colloquio telefonico con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Questa mattina – spiega il presidente – ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Urso che mi ha confermato, dopo il successo della missione della scorsa settimana, la prosecuzione delle trattative con Beko e i sindacati per il nuovo piano industriale con oltre 300 milioni di euro e la salvaguardia degli stabilimenti. Confermato il salvataggio del sito produttivo di Comunanza c’è anche la massima attenzione del Governo alla tutela degli impiegati della sede di Fabriano e degli operai del sito di Melano, per garantire la massima protezione possibile di tutti i lavoratori. La trattativa è ancora in essere e la Regione, insieme al Governo, tiene alta l’attenzione. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni alla luce degli ulteriori nuovi sviluppi”.