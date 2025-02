Le imprese del cinema e il territorio: un’alleanza strategica Incontro tra Confartigianato, l'assessore regionale Biondi e il presidente Marche Film Commission Agostini

348 Letture Cronaca

Dietro ogni produzione cinematografica si intrecciano competenze, creatività e professionalità straordinarie. C’è il mondo davanti alla macchina da presa, capace di dare vita alla magia del cinema, ma c’è anche quello che lavora dietro le quinte, dove artigiani e piccole imprese danno un contributo essenziale.

Gli artigiani e le micro e piccole imprese rappresentano da sempre la massima espressione del Made in Italy. Tra queste, anche quelle del comparto cinema e audiovisivo, realtà che, oltre a generare occupazione, promuovono i valori culturali e artistici delle Marche.

Confartigianato Cinema e Audiovisivo delle Marche, che da anni rappresenta questo settore, ha incontrato l’Assessore alla Cultura Chiara Biondi e Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Presenti anche il segretario regionale di Confartigianato Gilberto Gasparoni, il segretario di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo Giorgio Menichelli e il segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino Marco Pierpaoli. Un’occasione di confronto per valorizzare le risorse del territorio e sviluppare nuove sinergie. Hanno partecipato all’incontro anche il Presidente e il Vicepresidente regionale di Confartigianato Cinema, Umberto Croci e Luca D’Andrea.

Il settore cinematografico sta acquisendo sempre più importanza nella nostra regione, attirando grandi produzioni. In quest’ottica, la collaborazione tra istituzioni e imprese locali diventa strategica per promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso il cinema. Le Marche hanno già dimostrato di essere una location ideale, come testimoniano i recenti film di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, o la serie TV con Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni nel ringraziare l’Assessore Biondi ed il Presidente Agostini, ha ribadito come “un’opportunità sempre più rilevante per la nostra regione sia rappresentata dal cineturismo, che unisce il fascino del grande schermo all’esperienza diretta dei luoghi dove sono state girate le produzioni. Un segmento in crescita, in cui le imprese artigiane possono giocare un ruolo chiave, mettendo a disposizione le proprie competenze per arricchire nuovi itinerari turistici e offrire esperienze autentiche ai visitatori”.

“Il settore audiovisivo è un’opportunità strategica per la crescita culturale ed economica delle Marche – ha dichiarato Chiara Biondi, Assessore alla Cultura della Regione Marche. Valorizzare le competenze locali e creare sinergie tra istituzioni e imprese significa dare impulso a un settore che non solo racconta il nostro territorio, ma lo rende protagonista su scala nazionale e internazionale. L’incontro con Confartigianato Cinema è stato un passo importante per rafforzare questo dialogo e costruire progetti concreti che mettano in rete le eccellenze del comparto artigiano e cinematografico. Proseguiremo su questa strada, lavorando insieme per dare sempre più visibilità e opportunità a chi opera in questo ambito.”

“L’incontro con Confartigianato Cinema è stato molto positivo – commenta Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission. Regione, Fondazione Marche Cultura e Confartigianato condividono l’importanza dell’audiovisivo per valorizzare il patrimonio e le risorse delle Marche. Il mondo artigiano, che rappresenta una parte significativa del PIL nazionale, è una componente essenziale anche nel settore cinematografico. Da questo confronto è emersa la volontà di costruire un racconto condiviso che metta in luce l’identità e l’eccellenza del territorio. Questo è solo un primo passo: seguiranno altri incontri per definire un progetto concreto e strategico, in sinergia con Marche Film Commission.“