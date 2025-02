Si è insediato il Tavolo Tecnico del Sistema regionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici In attuazione della normativa nazionale

Si è insediato il Tavolo Tecnico del Sistema regionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SRPS), in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale.

Il tavolo tecnico è composto da strutture direzionali regionali e territoriali e da istituzioni di riferimento per l’area sanitaria e ambientale regionale, tra cui Regione Marche, ARS, ARPAM, Aziende Sanitarie Territoriali, Istituto Zooprofilattico.

Molteplici gli obiettivi, tra cui l’identificazione e la valutazione delle problematiche sanitarie regionali associate a rischi ambientali e climatici; la definizione e l’attuazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione delle attività; il consolidamento e lo sviluppo di funzioni di osservazione epidemiologica; la realizzazione di interventi di informazione alla popolazione e interventi di formazione per operatori al fine di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici.

All’interno del SRPS opererà una task force tecnico-scientifica interdisciplinare, con il compito in particolare di promuovere la conoscenza sulla relazione tra ambiente, salute e cambiamenti climatici, e rafforzare e ampliare il sistema di osservazione epidemiologica regionale.

Nell’ambito del primo incontro, sono stati condivisi i compiti del tavolo di lavoro e l’obiettivo di potenziare l’integrazione delle strutture centrali e del territorio che operano a tutela della salute collettiva rispetto a determinanti di rischio ambientali e climatici.

Il prossimo passo sarà la convocazione della task force Ambiente-Salute, composta da rappresentanti degli Enti che costituiscono il SRPS, che opererà per migliorare e coniugare le politiche e le strategie di prevenzione primaria e di risposta in riferimento agli impatti sulla salute associati a rischi ambientali e climatici, in base alle priorità di intervento e ai piani di attività stabiliti.